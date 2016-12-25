تصرف مجنون من إبراهيموفيتش (فيديو)

المصدر: متابعات - إرم نيوز

أقدم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش، مهاجم فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي، على تصرف مجنون، قبل مواجهة سندرلاند، غدًا الاثنين، ضمن منافسات الجولة الـ18 من عمر البريميرليغ.

ونشر إبراهيموفيتش مقطعًا له عبر حسابه على موقع الصور الشهير “إنستغرام”، وهو يلهو جالسًا على الثلوج دون ملابس.

من جانبه، قال موقع “ESPN”: “جوزيه مورينيو، مدرب يونايتد، لن يكون سعيدًا بذلك، حال أصيب اللاعب بنزلة برد نتيجة تصرفه قبل مواجهة سندرلاند في البوكسينغ داي”.

وخاض صاحب الـ35 عامًا، 25 مباراة بقميص الشياطين الحمر هذا الموسم في جميع المسابقات، إذ سجل 16 هدفًا وصنع 3 أخرى.

ويحتل مانشستر يونايتد المركز السادس بسلم ترتيب البريميرليغ برصيد 30 نقطة، وبفارق 13 نقطة عن تشيلسي، المتصدر.