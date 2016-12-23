من المدرب الأكثر أناقة في البريميرليغ في 2016؟

المصدر: أحمد نبيل- إرم نيوز

تدور المنافسة بين المدربين في معظمها داخل الملعب فيما يتعلق بطريقة لعبهم والنتائج التي يحققونها ومراكز أنديتهم في ترتيب الدوري ، لكن صحيفة “ديلي ميل” تناولت بالشرح والتفصيل زاوية مختلفة تتعلق بما يرتديه المدرب على الخطوط لترصد “أشيك” مدربي البريميرليغ هذا الموسم.

وتراوحت ملابس المدربين بين الزي الرياضي أو البدلة الكاملة أو بين ذلك وجاء ترتيب الأناقة كما يلي:

20- ليفربول (يورغن كلوب)

تسلم كلوب حقيبة مليئة بمعدات وملابس التدريب الخاصة بناديه الجديد ليفربول بدلا بتلك التي كان يرتديها في بروسيا دروتموند حتى أنه لم يستبدل النظارة الطبية لمدة عشر سنوات إلا عند كسرها.

ولهذا يتعرض كلوب للانتقاد بسبب عدم تغيير هيئته في الملعب منذ تدريبه ليفربول الموسم الماضي لكنه لا يعطي الكثير من الاهتمام لإحداث التغيير.

19-سوانسي سيتي (بوب برادلي)

المدرب الأمريكي الوافد الجديد على البريميرليغ لا يرتدي بنطالا أو قميصا قصير الأكمام لكنه دائما ما يرتدي معطفا مع سراويل سوداء على خط التماس وهذه الملابس التي ارتداها في مباراة ميدلسبره في آخر مباراة.

18-هال سيتي (مايك فيلان)

طلب مايك فيلان شيئا واحدا فقط هذا العام كان يريد ارتداء جاكيت “هارلي ديفيدسون” لكن ابنته انتقت له معطفا آخر وقالت إن ذلك يبدو عليه جميلا ومناسبا على السترة الوردية فظهر غير متناسق تماما داخل الملعب.

17- بورنموث (إدي هاو)

إدي هاو يبدو كشاب جامعي يرتدي أطقما رياضية ولا يغيرها نهائيا ولا يفكر بتغييرها أثناء إدارته لمباريات فريقه في الدوري.

16- توتنهام هوتسبير (ماوريسيو بوكيتينو)

يمكن للمدرب الأرجنتيني أن يبدو مرتاحا في نوع الملابس سواء الرياضية أو البِدل فهو يغيّر بين النوعين بحسب أهمية المباراة.

15-سندرلاند (ديفيد مويز)

ملابس ديفيد مويز دائما أنيقة ولا تتغير ودائما مستعد للطقس البارد لكنها غير مناسبة لأجواء الملاعب ، إذ أنها مناسبة أكثر للحفلات الرسمية.

14- ساوثامبتون (كلود بويل)

مدرب ساوثامبتون يشبه معلم التاريخي الصارم الذي يفتقر للعلاقة الودية مع تلاميذه باستثناء ما قبل الأعياد بأسبوع واحد حينما يرتدي ملابس “بابا نويل” ويسأل الطلاب عن خططهم لإجازة الأعياد. أي أنه قليل التغيير في هيئته خلال المباريات.

13-إيفرتون (رونالد كومان)

لا يبدو المدرب الهولندي سعيدا ويشعر دائما بالإحباط لكنه يكون في قمة سعادته حينما يرتدي قميص برشلونة في ملعب ويمبلي ولذلك ربما يرتدي بعض ربطات العنق الحمراء أو الملونة ليشعر ببعض السعادة.

12. بيرنلي – (شون دايك)

يرتدي شون دايك نفس الملابس مع فريقه على مدار سنوات ، لكنها تجمع بين الرياضية والرسمية فهي بدلة ذات قميص وبنطال وربطة عنق لكنه يرتدي معها سترة غير مناسبة.

11-آرسنال (ارسين فينغر)

في فترة من الفترات وفي بعض المباريات يرتدي فينغر ملابس رسمية كاملة ويبدو مثل البروفيسور الفرنسي الذي يعلم طلابه في منزله لكنه ارتدى بعض ذلك معطفا طويلا للغاية لا يدري هو نفسه أين ينتهي.

10-مانشستر يونايتد (جوزيه مورينيو)

مورينيو متقلب تارة يرتدي ملابس مريحة للغاية وتارة اخرى يجبره عمله مدربا لناد عريق كامانشستر يونايتد على ارتداء الملابس المتعاقد معها النادي بالعلامة التجارية الراعية للفريق عكس ما هو يريد.

9- ليستر سيتي (كلاوديو رانييري)

كلاوديو رانييري يذكّرك ويذكر الجميع بالجد فهو لديه سر عظيم مظلم يحمله داخله لكن حينما يغضب من غير المستحب أن تراه في هذه الحالة.

8-كريستال بالاس – آلان باردو (أقيل يوم الخميس)

آلان باردو ينظر إلى نفسه في المرآة كل صباح ويصوب مسدسا في انعكاس صورته. هو دائما يرتدي بدلة رمادية لكنه ارتاح من ذلك برحيله عن الفريق.

7-ميدلسبره (إيتور كارانكا)

كان شعر كارانكا طويلا في الصيف وبدا كأنه شخص متمرد بهذا الشكل يشعر كأنه لاعب بين لاعبيه وقريبا منهم لكن هذا الموسم ارتدى بدلة كاملة.

6-وست هام (سلافن بيليتش)

يبدو الكرواتي بيليتش كملحن داخل الملعب ويريد منك أن تستمع لأول ألبوماته بفضل ملابسه التي لا تبدو كالبدلة بسبب ما يرتديه من سترات تحتها ونادرا ما يرتدي ربطة عنق.

5-ستوك سيتي (مارك هيوز)

مارك هيوز يعرف كيفية ارتداء البدل ففي آخر يوم له كلاعب غيّر قميص ناديه وارتدى بدلة فورا ، لذلك فهو دائما يرتدي البدل داخل الملاعب.

4-واتفورد (والتر مازاري)

الإيطالي مازاري يهتم بأناقته بشدة فهو الوحيد الذي يرتدي نظارة شمسية وكوفية على صدره بين مدربي البريميرليغ لذلك فهو لا يشبه أحدا بين مدربي أندية الدوري.

3-وست بروميتش البيون (توني بوليس)

هناك شيء يستحق الثناء على هذا الرجل الذي لم يغيّر نوعية ملابسه طيلة 15عاما ، فهو يرتدي نفس الملابس التي تحمل شعار ناديه ولا يفكر بتغييرها خاصة القبعة التي اشتهر بها.

2- تشيلسي (أنطونيو كونتي)

أنطونيو كونتي هو رجل انفعالي للغاية ويمكنك تخيله وهو يمشي ويصرخ في الخياط الذي يحيك له بدلته ويطلب منه أن يجعلها مناسبة وأنيقة وعندما ينتهي الخياط من ذلك يصرخ كونتي في وجهه مجددا من أجل شكره!.

1-مانشستر سيتي (بيب غوارديولا)

بيب غوارديولا جلب معه طريقته في اختيار الملابس إلى البريميرليغ وأضاف لذلك لحيته التي تركها تنمو والقميص ذا الرقبة الطويلة وملابسه الأنيقة المناسبة للغاية لجسده الرياضي لذلك فهو أكثر مدرب أناقة في المسابقة.