الوحدة الإماراتي يشكو جمهور بيروزي الإيراني للاتحاد الآسيوي

المصدر: إرم نيوز

كشف مدير فريق الوحدة الإماراتي، عبدالباسط محمد، عن تقدم “العنابي” باحتجاج رسمي إلى مراقب المباراة على سلوك جمهور بيروزي الإيراني ورمي مقاعد بدلاء الفريق بالحجارة والعملات المعدنية.

ووفقاً لصحيفة الاتحاد، اليوم الأربعاء، قال عبدالباسط: “تعرض الفريق لصعوبات كثيرة قبل وخلال المباراة، وقدمنا الاحتجاج على ما حدث من جمهور المنافس داخل الاستاد، حيث تعرضت دكة البدلاء للقذف بالحجارة والعملات المعدنية، وبشكل مستمر من بداية المباراة وحتى نهايتها”.

وأوضح عبدالباسط أن “العنابي” خاض المباراة في ظروف غير عادية، حيث تأخرت مغادرته من أبوظبي إلى طهران بسبب عطل فني في الطائرة، وهذا جعل الفريق بأكمله من دون راحة لمدة 9 ساعات كاملة، وتسبب في انتظار طويل في مطار طهران، وهذا لم يوفر لهم أي فرصة للراحة، إذ توجهوا مباشرة إلى ملعب المباراة للتدريب.

وأضاف عبدالباسط أن الوحدة لعب من أجل الفوز، وكان في إمكانه الخروج بنتيجة أفضل، خاصة بعد أن نجح في إدراك التعادل، وكان من المفروض أن يهدئ الفريق إيقاع اللعب، ولا يندفع، لأن مع مرور الوقت سيندفع المنافس أكثر ويترك مساحات أكبر يمكن استغلالها، لكن هذا لم يحدث، والاندفاع تسبب في الهدف الثالث، ثم جاء الهدف الرابع.

وأكد عبدالباسط، أن فالديفيا الذي قام بدور مهم قبل خروجه مصاباً، والأخطاء التي وقع فيها الفريق ساهمت في الخسارة، على الرغم من عودة الفريق بعد ذلك ومعادلته النتيجة، وقال: “الآن المطلوب التركيز في الفترة المقبلة على الاستحقاق الأهم وهو نهائي كأس رئيس الدولة، والتحضير له بشكل جيد، وأعتقد أن المشاركة في دوري الأبطال لها مكاسب كثيرة على الرغم من الخروج، ومن أهمها اكتساب عدد من اللاعبين الذين يشاركون للمرة الأولى في البطولة، خبرات سيكون لها أثرها الكبير على مستواهم، وعلى الفريق بشكل عام في المستقبل”.