صحيفة إيرانية تطالب بإخضاع مواجهة نادي الهلال مع الريان القطري للمراقبة

المصدر: سلمان العنزي - إرم نيوز

طالبت تقارير صحافية إيرانية، الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، بتشديد المراقبة على لقاء نادي الهلال السعودي مع الريان القطري، حيث أكدت أن الفريقين سيتفقان لإقصاء فريق بيروزي الإيراني من دوري أبطال آسيا.

‎و تحت عنوان “العرب يتآمرون لإخراج بيروزي”، قالت صحيفة “saat24″، إن قائد الفريق السابق موحماد بانغالي يعتقد أن الهلال قد يفسح المجال للريان القطري للصعود للدور التالي، بعد أن ضمن التأهل عن المجموعة وطالب مراقبي الاتحاد الآسيوي بوضع هذه المباراة تحت المجهر، وأضاف أن الشرف والكرامة للفريق السعودي قد تمنعهم عن التساهل في المباراة.

‎وقالت الصحيفة إن بيروزي لا بد أن يقوم بعمله كما ينبغي وألاّ يفكر إلا بتحقيق الفوز في المباراة المقبلة أمام الوحدة الإماراتي ولا يلتفت لنتيجة مباراة الريان مع الهلال.

‎وأعادت الصحيفة الحديث عن لقاء الريان والهلال، حيث أكدت أنه بناء على العلاقة المتوترة دائماً بين الأندية السعودية والإيرانية فإنها لا تستبعد أن يتم الأمر ويحدث اتفاق أو تساهل في المباراة لإقصاء بيروزي.

وضمن نادي الهلال بشكل رسمي تأهله إلى الدور المقبل، وسيتحدد في الجولة المقبلة تأهله كمركز أول أو ثانٍ بعد مباراته مع الريان القطري في الجولة السادسة.

ورفع الهلال رصيده إلى 9 نقاط في المركز الأول للمجموعة الرابعة، وفي المركز الثاني الريان القطري برصيد 7 نقاط قبل مباراته مع الوحدة الإماراتي الذي يمتلك نقطة واحدة في المركز الأخير، فيما يحتل بيروزي المركز الثالث برصيد 6 نقاط.