مدرب الجزيرة الإماراتي: أتحمل مسؤولية إخفاق الفريق آسيويًا

المصدر: إرم نيوز

قال مدرب فريق الجزيرة الإماراتي، الهولندي تين كات، إنه يتحمل مسؤولية إخفاق الفريق آسيويًا، مشيرًا إلى أن بعض الأسباب تقف وراء النتائج المخيبة للفريق في دوري أبطال آسيا هذا الموسم.

وأوضح وفقًا لما نقلته صحيفة “الإمارات اليوم”: “جاءت نتائجنا في الجولات الأربع على عكس ما كان يتمناه جمهور النادي، وذلك يعود للبداية السيئة، بعد خسارة أول ثلاث جولات، وقلة خبرة اللاعبين، كما أن الجزيرة لعب بمجموعة كبيرة من اللاعبين الشباب الصاعدين وأنا أتحمل المسؤولية”.

وكان الجزيرة تعادل، أول من أمس، مع ضيفه الفتح السعودي سلبيًا، ليتذيل ترتيب المجموعة الثانية بنقطة واحدة، ويصبح على مشارف الوداع.

وقال تين كات، في المؤتمر الصحافي: “كان لا بد من مصارحة أنفسنا، ونعترف بأن الفريق وبقلة خبرة لاعبيه الدولية لا يستطيع المنافسة في البطولة الآسيوية على عكس الأهلي والعين اللذين يملكان الخبرة الطويلة، في الوقت الذي كنت متأكدًا فيه من قدرة الفريق على المنافسة للفوز ببطولة الدوري المحلي، وأعتقد أن تقديري كان صحيحًا، وأصبح الفريق على أعتاب الفوز بدوري الخليج العربي، ويمكنه مستقبلاً المنافسة بقوة في البطولة القارية، وهذا ما سنعمل عليه”.

وأضاف: “حال الفريق هذا الموسم تغير رأسًا على عقب، فعندما استلمت المهمة في يناير 2016، كان في المركز 12 وفي الموسم نفسه استطعنا الفوز بالكأس، وفي الموسم الحالي أصبحنا على أعتاب الفوز بالدوري، وهذا المجهود الضخم تحقق بإرادة اللاعبين الشباب الذين تطور مستواهم وفرضوا أنفسهم على التشكيلة الأساسية”.

أما مدرب الفتح السعودي فتحي الجبال، فقال في المؤتمر الصحافي، إن فرصة الفتح في التأهل لاتزال قائمة، مشيراً إلى أنه سيدافع بقوة عن حظوظه في المباراتين المقبلتين أمام استقلال خوزستان الإيراني، ولخويا القطري.