كيف يدور صدام الفرصة الأخيرة بين الوحدة الإماراتي ونادي الهلال السعودي؟

المصدر: كريم محمد - إرم نيوز

يخوض فريق الهلال السعودي مواجهة قوية على أرضه ضد ضيفه الوحدة الإماراتي، مساء اليوم الاثنين، في الجولة الرابعة للمجموعة الرابعة ببطولة دوري أبطال آسيا.

وسبق أن لعب الفريقان يوم 14 مارس الماضي وتعادلا في الإمارات بهدفين لكل منهما في الجولة الثالثة لدور المجموعات.

وترصد “إرم نيوز” في التقرير التالي أبرز ملامح هذه المواجهة.

لقاء الفرصة الأخيرة

يبدو اللقاء بمثابة الفرصة الأخيرة للوحدة في سباق التأهل إلى الدور الثاني بعد أن توقف رصيد الفريق الإماراتي عند نقطة واحدة في المركز الأخير ويبقى رصيد الهلال عند 5 نقاط في المركز الثاني بفارق نقطة عن بيرسيوليس الإيراني الثالث ويظل الريان القطري متصدرًا برصيد 6 نقاط.

ويسعى الوحدة لحصد الفوز خارج دياره لقلب الموازين داخل المجموعة والتشبث بالفرصة الأخيرة في لقائه ضد الهلال ويعني تحقيق الفوز بالمباراة عودة فرص المنافسة خاصة أن الريان يلعب خارج أرضه في إيران أمام بيرسيوليس.

ويرى المدرب المصري محمود جابر، المدير الفني لفريق أم صلال القطري، في تصريحاته لـ”إرم نيوز”، أن الفرص ما زالت مواتية للفرق الأربعة للتأهل رغم أن كفة الريان أقرب.

وأشار إلى أن الريان لو عاد بنقطة التعادل من إيران سيحتاج لفوز آخر على الوحدة أو الهلال فيما بعد ليضمن الصعود، موضحًا أن لقاء الهلال والوحدة سيحسم شكل المنافسة والتعادل لن يفيد الفريق الإماراتي.

واقعية دياز وأسلحة الهلال

يراهن الهلال على الواقعية التي يملكها المدير الفني الأرجنتيني رامون دياز الذي حقق نجاحات طيبة مع الفريق السعودي منذ توليه المهمة.

ولعب دياز مع أندية عالمية بمعنى الكلمة مثل نابولي وإنترميلان الإيطاليين وموناكو الفرنسي كما أشرف على تدريب ريفر بليت وسان لورينزو ومنتخب باراغواي.

واستطاع دياز أن يضفي الجماعية على أداء الهلال وروح الانتصارات لينفرد بصدارة الدوري السعودي ويقترب من حسم الدرع، كما أن فوزه على الوحدة يعني تقدمه في البطولة الآسيوية.

ويعول دياز على أسلحته المميزة وخاصة البرازيلي ليو بوناتيتي بجانب السوري عمر خريبين والبرازيلي كارلوس إدواردو بخلاف المخضرم ياسر القحطاني.

وأكد المعلق المصري بلال علام لـ”إرم نيوز”، أن الهلال يقدم موسمًا رائعًا ويبدو في طريقه لحسم لقب الدوري متوقعًا أن يتأهل الفريق الأزرق للدور الثاني بالبطولة الآسيوية.

وأشار إلى أن الهلال فريق منظم وقوي ولديه لاعبين أصحاب قدرات وخبرات، ولكن يبقى رامون دياز صاحب لمسات جمالية وبصمات واضحة.

مغامرة أغيري وقدرات تيغالي

يراهن المدرب المكسيكي خافيير أغيري، المدير الفني للوحدة، على روح المغامرة من أجل تحقيق الفوز الذي ينعش آماله الآسيوية.

ويحتاج أغيري للتغلب على لعنة التعادلات التي تلازم لقاءات الهلال والوحدة الثلاثة التي جمعتهما من قبل وخرجت كلها بالتعادل.

ويراهن المدرب المكسيكي على قدرات الهداف الأرجنتيني المتميز سباستيان تيغالي، الذي يقدم موسمًا رائعًا بخلاف المجري دسودساك العقل المفكر للفريق الإماراتي.

وقال ضياء السيد، المدير الفني السابق للاتحاد الإماراتي لكرة القدم، في تصريحات لـ”إرم نيوز”، إن أغيري مدرب جيد يستطيع التعامل مع المباريات الكبرى، ولكن مواجهة الهلال في ملعبه في غاية الصعوبة.

وأشار إلى أن الوحدة يحتاج للروح القتالية وإغلاق المساحات في خط دفاعه واستغلال الهجمات المعاكسة لصناعة الفارق خاصة في وجود تيغالي اللاعب القناص.

صراع الخبرات.. مطر ضد القحطاني

في هذه المواجهة، يلمع صراع ثنائي تحت شعار أصحاب الخبرات في وجود إسماعيل مطر، قائد الوحدة والكرة الإماراتية الباحث عن التأهل في اللقاء.

ويضم الهلال أيضًا الهداف المخضرم القحطاني، الذي يحصل على الفرصة ويقدم مستويات طيبة مع الفريق السعودي ويتألق على فترات.