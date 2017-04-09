ناصر الشمراني خارج حسابات العين الإماراتي أمام ذوب آهان

المصدر: إرم نيوز

أكد غانم الهاجري، رئيس مجلس إدارة شركة نادي العين الإماراتي لكرة القدم، أن نجم الفريق، ناصر الشمراني، سيكون خارج حسابات الفريق أمام ذوب آهان الإيراني في خامس جولات دوري أبطال آسيا، احتراما لقرار السلطات السعودية بعدم اللعب في إيران.

وقال الهاجري، في تصريحات للموقع الرسمي للنادي، إن إدارة العين لن تتقدم بطلب لمشاركة الشمراني أمام الفريق الإيراني، تضامنا مع قرار السلطات السعودية، مؤكدا أن النادي لن يتبنى مثل هذه المطالب غير المنطقية، خاصة أن الفريق يضم لاعبين نجوما ومميزين قادرين على تعويض اللاعب المتألق، ويملكون الرغبة القوية في العودة بانتصار ثمين من إيران.

وأكد الهاجري أن لاعبي العين بلغوا أعلى درجات الوعي والمسؤولية والرغبة القوية في الظهور المشرف باسم الإمارات في البطولة الآسيوية، مشيرا إلى وصولهم بمرحلة عالية من الجاهزية الذهنية.

وشدد رئيس شركة العين على أهمية مواجهة الثلاثاء أمام الأهلي السعودي في الجولة الرابعة لدوري الأبطال، والتي تمثل تحدياً خاصاً بين فريقين كبيرين على صدارة المجموعة الثالثة، وقال: “ندرك جيداً أن مباريات دوري الأبطال دائماً ما تتطلب جهوداً مضاعفة وتركيزاً كبيراً، كونها ليست سهلة، بيد أن ثقتنا دائماً كبيرة في لاعبي العين الذين يتسلحون بخبرة ميدانية جيدة ويمتلكون الشخصية القوية في المواجهات القارية وكذلك في المدير الفني للعين الذي وقف بدوره على مواقع القوة والضعف في صفوف الفريق المنافس”.

يذكر أن بعثة الأهلي السعودي وصلت إلى الإمارات مساء السبت عن طريق مطار دبي الدولي، ومن المقرر أن يؤدي الفريق مرانه الرئيسي على استاد هزاع بن زايد في تمام الساعة 7:30 من مساء الأحد، وذلك وفقاً للائحة البطولة التي تتيح لكلا الفريقين التدريب ساعة واحدة فقط على ملعب المباراة قبل ركلة البداية بـ48 ساعة، في حين يؤدي العين تدريبه الليلة على استاد خليفة بن زايد، بعد ان تدرب السبت على ملعب المباراة.