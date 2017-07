بالوتيلي “الجديد” يوجه رسالة مؤثرة إلى عبد الحق نوري (صورة)

يبدو أن الإيطالي ماريو بالوتيلي طوى صفحة الشغب التي اشتهر بها وتحول إلى إنسان مختلف، منذ انضمامه لنيس الفرنسي في بداية الموسم الماضي.

وأظهر بالوتيلي تعاطفًا ودعمًا كبيرين مع عبد الحق نوري خلال مباراة جمعت نيس وأياكس أمستردام في تصفيات دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي.

وسقط اللاعب، البالغ عمره 20 عامًا، مغشيًا عليه خلال مباراة ودية استعدادًا للموسم الجديد ضد فيردر بريمن في النمسا، في وقت سابق من الشهر الحالي.

لكن النادي الهولندي العريق أشار إلى أن اللاعب المغربي الأصل لا توجد فرصة لتعافيه من هذا الخلل في وظائف المخ.

Mario Balotelli showing support for Abdelhak “Appie” Nouri ahead of Nice’s friendly against Ajax tonight. pic.twitter.com/1bwobbdA6D

— 101 Great Goals (@101greatgoals) ٢٦ يوليو، ٢٠١٧