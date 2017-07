كلوزه يكشف لرودريغيز طريقة كسب تعاطف جماهير بايرن ميونخ

وجه نجم كرة القدم الألماني السابق ميروسلاف كلوزه نصيحة إلى الكولومبي خاميس رودريغيز، اللاعب الجديد لبايرن ميونخ الألماني، بضرورة كسب حب وتعاطف جماهير الفريق البافاري.

وأكد كلوزه، الفائز مع المنتخب الألماني بلقب كأس العالم 2014 في البرازيل، أنه يترقب مدى قدرة خاميس على كسب قلوب جماهير الفريق.

وقال كلوزه: “أتمنى له بداية جيدة مع الفريق، وأن يمرر تمريرة أو تمريرتين حاسمتين ويسجل هدفا أو هدفين.. أدرك مدى أهمية هذا للمشجعين”.

وكان خاميس انتقل أخيرا إلى بايرن على سبيل الإعارة لمدة عامين من ريال مدريد الإسباني.

.@jamesdrodriguez showing off his dance moves in Singapore! ???????????? #AudiFCBTour pic.twitter.com/OKFGQaleax

— FC Bayern US (@FCBayernUS) July 24, 2017