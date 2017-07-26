كلوزه يكشف لرودريغيز طريقة كسب تعاطف جماهير بايرن ميونخ

المصدر: د ب أ

وجه نجم كرة القدم الألماني السابق ميروسلاف كلوزه نصيحة إلى الكولومبي خاميس رودريغيز، اللاعب الجديد لبايرن ميونخ الألماني، بضرورة كسب حب وتعاطف جماهير الفريق البافاري.

وأكد كلوزه، الفائز مع المنتخب الألماني بلقب كأس العالم 2014 في البرازيل، أنه يترقب مدى قدرة خاميس على كسب قلوب جماهير الفريق.

وقال كلوزه: “أتمنى له بداية جيدة مع الفريق، وأن يمرر تمريرة أو تمريرتين حاسمتين ويسجل هدفا أو هدفين.. أدرك مدى أهمية هذا للمشجعين”.

وكان خاميس انتقل أخيرا إلى بايرن على سبيل الإعارة لمدة عامين من ريال مدريد الإسباني.

ويرى كلوزه، من خلال خبرته السابقة مع بايرن، أن التعاطف والمساندة الجماهيرية أمر ضروري للغاية لمسيرة أي لاعب مع الفريق البافاري.

وقال كلوزه: “لدي العديد من الأمثلة مع اللاعبين في بايرن.. أرى أن خاميس لاعب مثير.. قدم أشياء رائعة بالفعل ويجيد بشدة اللعب بالقدم اليسرى.. نال استقبالا رائعا بالفريق ولكنه يجلس الآن على مقاعد البدلاء”.

وسبق لخاميس، البالغ 26 عاما، أن توّج هدافا لبطولة كأس العالم 2014 بالبرازيل لكنه لم يعد ضمن التشكيلة الأساسية للريال في الموسم الماضي.

وانتقل اللاعب إلى بايرن طبقا لرغبة الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني للفريق، وقال خاميس، خلال تواجده حاليا مع الفريق في سنغافورة: “أشعر بالسعادة للتواجد في فريق أحظى فيه بثقة المدرب”.