الأرجنتين وأوروغواي تقدمان للفيفا مشروع تنظيم مشترك لمونديال 2030

اتفقت حكومتا الأرجنتين وأوروغواي على التقدم بمشروع لدى الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” لينظما معا بطولة كأس العالم 2030، حسبما أفادت مصادر رسمية.

وقال الأمين العام للرياضة في الحكومة الأرجنتينية كارلوس ماك أليستر في تصريحات لصحيفة “لا ناسيون” الأرجنتينية: “اتخذنا قرارا نهائيا بعرض هذا المشروع على الفيفا”.

وجاءت تصريحات أليستر بعد اجتماع حضره في مقر الحكومة الأرجنتينية وشارك فيه مسؤولون من أوروغواي.

وكشفت “لا ناسيون” أنه بالإضافة إلى اليستر، حضر من الجانب الأرجنتيني وزير السياحة جوستافو سانتوس والأمين العام لاتحاد الكرة جوستافو ليون، فيما حضر من الجانب الأوروغواياني وزيرة الرياضة ليليان كيتشيتشيان والأمين العام للرياضات فيرناندو كاسيريس ورئيس اتحاد الكرة في أوروغواي، ويلمار بالديز.

ومن المنتظر أن يتم التصديق بشكل نهائي على هذا المقترح في الـ 31 من آب/أغسطس المقبل.

ويلتقي في ذلك اليوم منتخبا أوروغواي والأرجنتين في مونتفيديو في إطار تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لبطولة كأس العالم 2018 بروسيا.

وأوضحت “لا ناسيون”، أنه من المقرر في ذلك اليوم أن يلتقي رئيسا البلدين ماوريسيو ماكري (الأرجنتين) وتاباري فازكيز (أوروغواي) قبل المباراة بساعات قليلة.

وتأمل أوروغواي والأرجنتين في أن تنظما معا مونديال 2030، في إطار الذكرى المئوية لأول بطولة في كأس العالم، التي أقيمت في أوروغواي عام 1930.

وفازت أوروغواي بتلك النسخة من البطولة بعد تغلبها على الأرجنتين 4 / 2 في المباراة النهائية.

ولم تقم بطولة كأس العالم في إطار التنظيم المشترك بين دولتين سوى مرة واحدة فقط عبر تاريخها، عندما لعبت في كوريا الجنوبية واليابان عام 2002.

وعلى الجانب الآخر، تسعى أوروبا إلى تنظيم مونديال 2030، فقد أكد رئيس اتحاد الكرة الأوروبي “يويفا”، ألكسندر سيفرين، في حزيران/يونيو الماضي أنه سيسعى بكل جد من أجل أن يكون المضيف لهذه النسخة دولة أوروبية.

وطبقا لقواعد الفيفا، لا يحق لأي اتحاد قاري استضاف المونديال أن يقوم بتنظيمه مرة أخرى خلال النسختين التاليتين، ولهذا، لن تتمكن أوروبا، بعد مونديال روسيا 2018، من تنظيم المونديال قبل 2030.

ويقام مونديال 2022 في قطر، فيما يتوقع الكثيرون أن مونديال 2026، الذي سيشهد للمرة الأولى مشاركة 48 منتخبا، ستنحصر المنافسة على تنظيمه بين أمريكا من جانب وكندا والمكسيك من جانب آخر.