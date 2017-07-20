تغريم سبارتاك ودينامو موسكو بسبب هتافات عنصرية من الجماهير

غرّم الاتحاد الروسي لكرة القدم الغريمين سبارتاك موسكو ودينامو موسكو 250 ألف روبل (4250 دولارا) لكل منهما بسبب تصرفات عنصرية من مشجعين.

وقال الاتحاد الروسي في بيان نشره على موقعه على الإنترنت إن الناديين قد يواجهان عقوبات أشد مستقبلا إذا تكررت مثل هذه الحوادث.

وتعهدت روسيا بمواجهة كل أشكال العنصرية والعنف في الملاعب بكل حسم حيث تتسلط الأضواء على البلاد قبل استضافة كأس العالم 2018.

ونقل موقع الاتحاد الروسي عن أليكسي سميرتين لاعب وسط تشيلسي السابق والذي يشغل حاليا منصب كبير محققي إدارة مكافحة العنصرية والتمييز في الملاعب “كأس العالم تقترب ونرغب في أن تتوافق ثقافة التشجيع في الملاعب الروسية مع أعلى المعايير الدولية”.

وذكرت وسائل إعلام روسية أن جماهير سبارتاك وجهت هتافات عنصرية ضد جيليهمي حارس مرمى لوكوموتيف موسكو المولود في البرازيل خلال انتصار النادي 2-1 في كأس السوبر الروسية الأسبوع الماضي.

وحصل جيليهمي على الجنسية الروسية في 2015 واختير ضمن تشكيلة روسيا في كأس القارات الشهر الماضي.

وقال الاتحاد الروسي إن جماهير دينامو أطلقت صيحات استهجان ووجهت “إشارات عنصرية” ضد لاعبي سبارتاك خلال تعادل الفريقين 2-2 يوم الثلاثاء.

ونالت روسيا إشادة من الاتحاد الدولي (الفيفا) بسبب التنظيم السلس لكأس القارات والذي خلا من المشاكل.

لكن البلاد لا تزال تواجه تحديا في إقناع أسرة كرة القدم العالمية بأنها استأصلت العنصرية والعنف بشكل كامل من مدرجات ملاعبها مع استمرار الحوادث على مستوى الأندية.