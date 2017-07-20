تقنية الفيديو تكلف الاتحاد الألماني مليوني دولار

قال أنسغار شوينكين عضو مجلس إدارة الاتحاد الألماني لكرة القدم، اليوم الخميس، إن الاتحاد أنفق 1.8 مليون يورو (ما يقرب من مليوني دولار) لنشر نظام تقنية حكام الفيديو المساعدين تمهيدًا للعمل بها خلال منافسات الدوري (بوندسليغا) في الموسم الجديد.

وسيتم تطبيق النظام، الذي اُستخدم مؤخرًا في بطولة كأس القارات، للمرة الأولى في بوندسليغا في المباراة الافتتاحية للمسابقة التي ستقام يوم 18 أغسطس المقبل والتي ستجمع بين بايرن ميونخ وباير ليفركوزن.

وكان الاتحاد الألماني قد استخدم هذه التقنية في تجارب خلال الموسم الماضي.

وتم تأسيس مركز لحكام الفيديو المساعدين في مركز إذاعة كولون.