روسيا تكشف عن روبوت لحماية المشجعين من الخطر في مونديال 2018 (صور وفيديو)

كشفت روسيا النقاب عن “روبوت” لحماية عشاق كرة القدم في كأس العالم العام المقبل 2018، مشيرة إلى أنه يمكنه الاتصال بالشرطة عندما تنشأ مشكلة.

وأوضح العلماء في موسكو أن الروبوت “ألانتيم”، الذي يقال إنه قادر على إجراء محادثة وحلّ النزاعات بطريقة دبلوماسية، هوايته الرئيسية كرة القدم، فهو يحب مشاهدة المباريات وتحليل تكتيكات الفرق.

والروبوت، طوله أربعة أقدام، تم تصميمه من قبل معهد موسكو التكنولوجي (MTI)

وفي فيديو مشترك من قبل المعهد، قال الروبوت “قرأت على شبكة الإنترنت أن العديد من المشجعين الإنجليز لديهم شكوك بشأن سلامة زيارة روسيا، وليس لديك ما يدعو للقلق، وسوف أقف شخصيًا لحمايتك، وأعدكم بمرافقتكم في موسكو وحمايتكم من أي مشاكل”.

وقال المعهد إن “ألانتيم” أصبح على علم بأن العديد من المشجعين في المملكة المتحدة لديهم مخاوف تتعلق بالسلامة حول زيارة روسيا، مشيرًا إلى أنه من أجل تلبية مخاوفهم، وعد الروبوت بمرافقة المشجعين في موسكو وحمايتهم من أي مشكلات محتملة.

فضلًا عن ذلك، يمكن لألنتيم التعرف على المشاعر الإنسانية، ففي حال ملاحظة العدوان تجاه الضيوف، فإنه على الفور يتصل بالشرطة، بالإضافة إلى ذلك، فإن الروبوت قادر على إجراء محادثة هادفة وحل الصراعات بطريقة دبلوماسية.

ويقال أن ألانتيم يشغل منصب نائب رئيس قسم الروبوتات في معهد موسكو التكنولوجي (MTI).