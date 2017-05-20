إيكاردي ولانزيني في تشكيلة الأرجنتين قبل مباراتين وديتين

انضم المهاجم ماورو إيكاردي، لاعب إنتر ميلان الإيطالي، ومانويل لانزيني، لاعب وسط وست هام يونايتد الإنجليزي، إلى التشكيلة الجديدة للمنتخب الأرجنتيني، أمس الجمعة، استعدادًا لخوض مباراتين وديتين أمام البرازيل وسنغافورة في يونيو / حزيران المقبل.

ولم يشارك إيكاردي في أية مباراة دولية منذ مشاركته بديلًا في مباراة بتصفيات كأس العالم أمام أوروغواي في 2013 في حين قدم لانزيني الذي لم يسبق له اللعب على المستوى الدولي موسمًا جيدًا في الدوري الإنجليزي الممتاز.

واجتذب اللاعبان انتباه خورخي سامباولي، مدرب إشبيلية الحالي، والمتوقع أن يتولى مسؤولية منتخب الأرجنتين بعد نهاية الموسم في إسبانيا هذا الأسبوع والذي يتوقع منه أيضًا إدخال تغييرات كبيرة على الفريق وخططه وأسلوبه.

وفي ظل وجود غونزالو هيغوين وباولو ديبالا ثنائي يوفنتوس المتأهل لدوري أبطال أوروبا في التشكيلة يغيب سيرجيو أغويرو، لاعب مانشستر سيتي.

وكشف الاتحاد الِأرجنتيني لكرة القدم عن التشكيلة الجديدة عبر موقعه الرسمي على الإنترنت دون ذكر سامباولي بعد تأكيد اختياره للمهمة في الشهر الماضي عقب إقالة المدرب السابق إدغاردو باوزا.

وستواجه الأرجنتيين بقيادة نجمها ليونيل ميسي منتخب البرازيل في ملبورن الأسترالية في التاسع من يونيو / حزيران المقبل ثم تحل ضيفة على سنغافورة بعدها بأربعة أيام.

وتحتل الأرجنتين المركز الخامس في تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2018 في روسيا برصيد 22 نقطة ولا تزال أمامها أربع مباريات.

وتتصدر البرازيل التصفيات في أمريكا الجنوبية برصيد 33 نقطة تليها كولومبيا برصيد 24 نقطة في حين تتساوى أوروغواي وتشيلي في الرصيد ولكل منهما 23 نقطة.

وتتأهل الفرق الأربعة الأولى مباشرة لنهائيات كأس العالم المقبلة، بينما يخوض صاحب المركز الخامس جولة فاصلة مع منتخب من منطقة أخرى.

وفي الجولة المقبلة من التصفيات تلتقي الأرجنتين خارج أرضها مع أوروغواي في 31 أغسطس / آب المقبل ثم تواجه فنزويلا وبيرو على أرضها قبل أن تختتم مسيرتها في التصفيات خارج أرضها في الإكوادور.

وجاءت تشكيلة الأرجنتين الجديدة على النحو التالي..

حراس المرمى..

سيرجيو روميرو (مانشستر يونايتد) وناويل غوزمان (تيغرس) وجيرونيمو رولي (ريال سوسيداد).

المدافعون..

نيكولاس أوتاميندي (مانشستر سيتي) وإيمانويل مامانا (أولمبيك ليون) وخافيير ماسكيرانو (برشلونة) وغابرييل ميركادو (إشبيلية).

لاعبو الوسط..

إدواردو سالفيو (بنفيكا) ولوكاس بيليا (لاتسيو) وجيدو رودريغيز (تيخوانا) وليوناردو باريديس (روما) وإيفر بانيغا (إنترناسيونالي) ومانويل لانزيني (وست هام ويونايتد) وانخيل دي ماريا (باريس سان جيرمان).

المهاجمون..

باولو ديبالا وغونزالو هيغوين (يوفنتوس) وماورو إيكاري (إنترناسيونالي) وليونيل ميسي (برشلونة) وأليخاندرو غوميز (أتلانتا) وخواكين كوريا (إشبيلية).