تغييرات جذرية على جائزة “الفيفا” لأفضل لاعب

ذكرت صحيفة “ماركا” الإسبانية، أن الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) يبحث إجراء تغيير جذري على جائزته “للأفضل” كل عام بحيث يفوز بها أفضل لاعب في الموسم وليس في العام الميلادي.

وفي الوقت ذاته ستبقى جائزة الكرة الذهبية التي تمنحها مجلة “فرانس فوتبول” الفرنسية كما هي منفصلة عن جائزة “الأفضل” للفيفا.

ولا يتوافق موسم كرة القدم في أمريكا الجنوبية فقط مع موعد انطلاق وختام الموسم في جميع أنحاء العالم من أغسطس/آب إلى يونيو/حزيران من العام التالي.

وحال اعتماد هذا التغيير سيتم تغيير موعد التصويت لاختيار أفضل اللاعبين والمدربين في كل موسم وبالتالي سيكون لدوري أبطال أوروبا تأثير كبير على التصويت، خاصة في ظل تألق كريستيانو رونالدو وأهدافه الحاسمة في البطولة وقيادة جانلويغي بوفون ليوفنتوس للنهائي.

وسيكون توقيت المباراة النهائية حاسمًا للاعبين في التصويت لاختيار أيهما أفضل خلال الموسم في ظل المنافسة بينهما على لقب دوري الأبطال والجائزة قبل المباراة النهائية في الثالث من الشهر المقبل في كارديف.

وتم اختيار لندن لحفل توزيع جوائز هذا الموسم يوم 23 أكتوبر/تشرين الأول المقبل حيث سيتم منح جوائز أفضل لاعب ولاعبة وأفضل تشكيلة ومدرب.