فوز درامي لبايرن ميونخ على لايبزيغ في الدوري الألماني وهبوط إنغولشتاد

هبط فريق إنغوشتاد رسميًا لدوري الدرجة الثانية الألماني لكرة القدم، بعد تعادله مع مضيفه فرايبورغ 1/1 في الوقت الذي تعادل فيه هامبورغ مع مضيفه شالكة 1/1، اليوم السبت، في المرحلة الـ 33 قبل الأخيرة من المسابقة.

وانضم إنغلوشتاد إلى دارمشتاد في رحلة الهبوط لدوري الدرجة الثانية، بينما يحتل هامبورغ المركز الثالث من القاع الذي يؤهل صاحبه لخوض دور فاصل مع صاحب المركز الثالث بدوري الدرجة الثانية في ملحق الهبوط والصعود للبوندسليغا.

ويتذيل دارمشتاد جدول الترتيب برصيد 24 نقطة ويحتل إنغولشتاد المركز السابع عشر برصيد 31 نقطة ثم هامبورغ في المركز السادس عشر برصيد 35 نقطة.

واقتنص بايرن ميونخ بطل المسابقة فوزًا مثيرًا من ملعب مضيفه لايبزيغ الوصيف 5/4.

واقتسم هوفنهايم المركز الثالث مع بروسيا دورتموند بعد فوزه على مضيفه فيردر بريمن 5 /3 في الوقت الذي تعادل فيه بروسيا دورتموند مع مضيفه أوغسبورغ 1/1.

وفي باقي المباريات فاز هيرتا برلين على مضيفه دارمشتاد 2/0 وماينز على ضيفه آينتراخت فرانكفورت 4/2 وتعادل باير ليفركوزن مع ضيفه كولن 2/2.

وعلى استاد ريد بول أرينا سجل بايرن ميونخ 3 أهداف منذ الدقيقة 84 ليحوّل تأخره أمام لايبزيغ 4/2 إلى الفوز 5/4.

وتقدم مارسيل سابيتسر بهدف لأصحاب الأرض في الدقيقة 2 ولكن المهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي أدرك التعادل لبايرن ميونخ في الدقيقة 17.

وأضاف تيمو فيرنير الهدف الثاني للايبزيغ من ضربة جزاء في الدقيقة 29 ثم تبعه يوسف بولسن بتسجيل الهدف الثالث للفريق في الدقيقة 49 ورد الإسباني تياغو ألكانتارا بهدف لبايرن ميونخ في الدقيقة 60 ولكن فيرنير سجل الهدف الثاني له والرابع للايبزيغ في الدقيقة 65.

وسجل ليفاندوفسكي الهدف الثاني له والثالث لبايرن ميونخ في الدقيقة 84 ثم تبعه المدافع النمساوي ديفيد ألابا بتسجيل الهدف الرابع في الدقيقة 91 قبل أن يخطف الجناح الهولندي آريين روبن هدف الفوز القاتل في الدقيقة 95.

وكان بايرن قد حسم لقب البوندسليغا للموسم الخامس على التوالي قبل أسبوعين، ولكن الفوز في مباراة اليوم رفع رصيده في الصدارة إلى 79 نقطة وتوقف رصيد لايبزيغ عند 66 نقطة لكنه ضمن إنهاء الموسم الأول له في البوندسليغا، في مركز الوصيف.