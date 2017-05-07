نادي شنغهاي الصيني يدافع عن البرازيلي هالك بعد اتهامه بضرب مدرب

المصدر: هونغ كونغ – إرم نيوز

دافع نادي شنغهاي سيبغ، المنافس في الدوري الصيني الممتاز لكرة القدم، عن مهاجمه البرازيلي هالك بعد اتهامه بتوجيهه لكمة لمدرب فريق منافس، أمس السبت.

وقال الفريق المنافس، إن هالك الذي انتقل للنادي الصيني قادمًا من زينيت سان بطرسبرغ الروسي، في يونيو / حزيران من العام الماضي، وجه لكمة إلى يو مينغ، مساعد مدرب جويتشو تشيتشنغ، خلال الاستراحة بين شوطي المباراة بين الفريقين والتي فاز فيها سيبغ 3-صفر، أمس السبت.

وقال لي بينغ، مدرب جويتشو، الذي سيترك النادي ويتولى الإسباني غريغوريو مانزانو المهمة بدلا منه: “حدث جدال خلال الشوط الأول وبدأ مدربوهم بتوجيه إهانات لنا خلال المباراة”.

وأضاف لي: “استمر هذا حتى الاستراحة بين الشوطين وبعد ذلك وفي النفق المؤدي إلى غرف الملابس وجه هالك سبابًا إلى مساعد مدربنا بالإنجليزية وتكلمنا معه ثم لكم مساعد المدرب يو مينغ وسقط يو على الأرض”.

وخلال الشوط الأول من المباراة ألغى الحكم جو تشونهام هدفين لسيبغ.

وقال الفريق الفائز عبر مواقع التواصل الاجتماعي: “الادعاءات التي تتحدث عن توجيه هالك لكمة إلى مساعد مدرب جويتشو غير صحيحة.. تصريحات لي بينغ ويو مينغ غير مناسبة، وهي تغذي العداوة بين اللاعبين الأجانب والشعب الصيني وكان لها تأثير سلبي على صورة فريقنا”.

ونفى سوي جويانغ، المدير العام لسيبغ، حدوث هذه الواقعة بعد مراجعة صور التلفزيون الصيني، في حين قال مدرب الفريق أندريه فيلاس بواش إنه وهالك كانا أول الواصلين لغرفة الملابس بعد الشوط الأول.

وقال المدرب البرتغالي: “لا أعرف ما يتحدث عنه هؤلاء الناس”.