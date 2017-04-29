تعادل لايبزيغ يقرّب لقب الدوري الألماني من بايرن ميونخ

المصدر: برلين - إرم نيوز

حافظ فريق دارمشتاد على بقائه ولو فترة مؤقتة في دوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم عبر الفوز على ضيفه فرايبورغ 3/0 اليوم السبت في المرحلة الـ 31 من البوندسليغا.

وبات بروسيا دورتموند مهددًا بفقدان موقعه في المركز الثالث بعدما اكتفى بالتعادل السلبي مع ضيفه كولن كما تعادل لايبزيغ الوصيف مع ضيفه إنغولشتاد سلبيًا.

وسيتوج بايرن ميونخ رسميًا بلقب البوندسليغا للموسم الخامس على التوالي إذا فاز في وقت لاحق اليوم على مضيفه فولفسبورغ.

ويتصدر بايرن ميونخ جدول الترتيب برصيد 70 نقطة بفارق 7 نقاط أمام لايبزيغ وفوزه الليلة سيوسع الفارق مع صاحب المركز الثاني إلى 10 نقاط قبل 3 جولات من النهاية مما سيعني فوزه رسميًا باللقب.

وفي مباريات أخرى فاز فيردر بريمن على ضيفه هيرتا برلين 2/0 وبروسيا مونشنغلادباخ على مضيفه ماينز 2/1.

وعلى ملعب سيغنال إيدونا بارك فشل بروسيا دورتموند المنتشي بالصعود إلى نهائي كأس ألمانيا على حساب بايرن ميونخ، في مواصلة صحوته، وتعادل سلبيًا مع ضيفه كولن.

وحصد بروسيا دورتموند نقطة واحدة رفعت رصيده إلى 57 نقطة في المركز الثالث بفارق نقطتين أمام هوفنهايم صاحب المركز الرابع والذي يلتقي غدًا الأحد مع ضيفه آينتراخت فرانكفورت.