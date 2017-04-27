بايرن ميونخ يحسم صفقته الصيفية الأولى

المصدر: برلين - إرم نيوز

أعلن نادي بايرن ميونخ، متصدر الدوري الألماني لكرة القدم (بوندسليغا)، اليوم الخميس، أنه فعّل خيار الشراء للإبقاء على كينغسلي كومان، المعار من يوفنتوس الإيطالي، مع الفريق.

وقال كارل-هاينز رومينيغه الرئيس التنفيذي لبايرن ميونخ عبر الموقع الرسمي للنادي على الإنترنت: “كينغسلي كومان جزء مهم لبناء مستقبل فريقنا، لذلك، قررنا تفعيل هذا الاختيار”

وانضم الجناح الفرنسي كومان (20عامًا) لبايرن ميونخ على سبيل الإعارة من يوفنتوس في أغسطس 2015 مع وجود خيار الشراء قبل نهاية أبريل 2017.

ويمتد عقد اللاعب الكامل مع بايرن ميونخ حتى 2020.

وانتهت أحلام بايرن ميونخ في الفوز بالثلاثية على يد ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا وبروسيا دورتموند في كأس ألمانيا، ولكن يمكنه تحقيق لقب الدوري الألماني للمرة الخامسة على التوالي بالفوز على فولفسبورغ يوم السبت في حال فشل لايبزغ في التغلب على إنغولشتاد.