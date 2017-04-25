لماذا انفعل رونالدو على مودريتش ومارسيلو عقب الكلاسيكو؟

المصدر: أحمد نبيل - إرم نيوز

زاد الهدف الذي سجله ليونيل ميسي في الثواني الأخيرة من الكلاسيكو ليقود برشلونة للفوز بثلاثة أهداف مقابل هدفين على ريال مدريد، من غضب كريستيانو رونالدو عقب خروجه من سانتياغو برنابيو.

إذ أظهرت كاميرات التلفزيون غضب “الدون” عقب تسجيل ميسي لهدفه رقم 500 مع برشلونة في المباريات الرسمية، لكنه أكمل غضبه في غرفة خلع الملابس لكن تجاه زملائه.

وذكرت صحيفة “ماركا” الإسبانية، اليوم الثلاثاء، أن رونالدو صب غضبه ضد لوكا مودريتش ومارسيلو لعدم إيقافهما سيرغي روبرتو لمسافة 50 ياردة قبل أن يبني الهجمة التي اختتمها ميسي بهدف في شباك كيلور نافاس.

وركز رونالدو في غضبه على التنظيم الدفاعي لزملائه خلال هذه الهجمة، وتمركز زملائه في الخلف بدلًا من الضغط لاقتناص الكرة قبل أن تشكل أي خطورة.

وكان من هذه الضغوط والغضب الشديد أن خرج الدولي البرازيلي لوسائل الإعلام يحمّل نفسه مسؤولية هدف الفوز لبرشلونة، قائلًا: “أتحمل مسؤولية الهدف الأخير، لكن ذلك يمكن أن يحدث لأي لاعب”.

وتألق ميسي وأحرز هدفه 500 مع برشلونة في آخر لعبة بالمباراة لينتزع الفوز للبلاوغرانا وطُرد سيرغيو راموس قائد ريال بسبب مخالفة ضد ميسي في الدقيقة 77 وترك ذلك برشلونة في موقف قوي حتى هز جيمس رودريغيز الشباك عند الزاوية القريبة.

لكن هدف ميسي الثاني في الدقيقة الأخيرة من الوقت المحتسب بدل الضائع منح برشلونة انتصارًا ثمينًا في سباق اللقب. ويملك الفريقان 75 نقطة رغم أن ريال تتبقى له مباراة.