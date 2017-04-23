الفيفا يفتح تحقيقًا في تجاوزات وقعت خلال مباراة إيران والصين

المصدر: طهران - إرم نيوز

أعلن الاتحاد الإيراني لكرة القدم، اليوم الأحد، أن الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) فتح ملفاً للتحقيق في تجاوزات حصلت خلال مباراة المنتخب الإيراني مع نظيره الصيني، في إطار تصفيات أمم آسيا المؤهلة لكأس العالم في روسيا.

وذكر الاتحاد في بيان صحفي له نشرته وكالة أنباء الرياضة الإيرانية، أن “الفيفا وقع على مخالفات إيرانية حصلت خلال المباراة مع الصين التي اقيمت في ملعب أزادي بالعاصمة طهران في 28 من مارس الماضي”.

وأضاف الاتحاد الإيراني: “هناك مخالفتان حصلت في هذه المبارة هي جلوس عدد من المشجعين الإيرانيين على جدار ملعب آزادي، والثانية هي رمي المفرقعات، خصوصاً بعد إصابة مساعد حكم المباراة الذي تعرض لإصابة في رأسه بعد تسجيل المنتخب الإيراني هدفه في شباك المنتخب الصيني”.

وأكد: “هذه الأمور مخالفة لقواعد الاتحاد الدولي الفيفا ومن المرجح أن تصدر عقوبات ضد المنتخب الإيراني بسبب تجاوزات المشجعين”، مضيفاً أن “ما حصل هو جريمة وانتهاك واضح، وستناقش الفيفا هذه الأمور”.

وتلعب إيران في المجموعة الأولى التي تضم كوريا الجنوبية وأوزباكستان وسوريا والصين وقطر، وتتصدر إيران هذه المجموعة بـ17 نقطة.