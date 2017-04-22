مقتل مشجع إيطالي قبل مواجهة بنفيكا وسبورتنغ لشبونة

المصدر: إرم نيوز

لقي مشجع مصرعه اليوم السبت في حادث دهس قرب ملعب بنفيكا، في العاصمة البرتغالية لشبونة، قبل ساعات من مواجهة سبورتنغ لشبونة في مباراة وصفتها الشرطة بـ”شديدة الخطورة”.

ويحمل المشجع المتوفَّي الجنسية الإيطالية ويبلغ من العمر 41 عامًا، وهو من مشجعي فريقي فيورنتينا الإيطالي وسبورتنغ لشبونة.

وأعرب النادي البرتغالي عن أسفه لهذا “الحادث المأساوي” في بيان أصدره.

وأكد النادي أنه يتطلع للكشف عن ملابسات الحادث وتحديد هوية السائق، الذي قالت مصادر من الشرطة لوسائل إعلام محلية إنه لاذ بالفرار.

ووقع الحادث بعدما اشتبك أفراد من مشجعي الفريقين بمحيط ملعب “النور” الخاص بفريق بنفيكا.

كما أعرب بنفيكا في بيان له عن أسفه الشديد حيال الحادث، وأكد أنه يتعاون منذ الصباح الباكر بشكل وثيق مع السلطات للمساعدة في إيضاح ملابسات الحادث.

وجدد متصدر الدوري البرتغالي دعوته لمشجعيه بالتحلي بالاحترام والتعقل، ولا سيما قبيل مباراة هذا المساء.

وتعد مواجهة سبورتنغ لشبونة وبنفيكا مباراة كلاسيكو كرة القدم البرتغالية، وتقام في وقت حاسم بالدوري البرتغالي، على ملعب ألفالادي.

ويتصدر بنفيكا ترتيب الدوري البرتغالي برصيد 71 نقطة، بفارق 3 نقاط عن بورتو الوصيف، بينما يحتل سبورتنغ لشبونة المركز الثالث بـ 63 نقطة.

تقدم فريق فيورنتينا الإيطالي بنعي المشجع الذي ينتمي إليه.

La Fiorentina piange la tragica scomparsa a Lisbona del tifoso Marco Ficini ed esprime le sue condoglianze alla famiglia. pic.twitter.com/0OqGx6O99u — ACF Fiorentina (@acffiorentina) April 22, 2017

وكتب الحساب الرسمي لنادي فيورنتينا عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” تغريدة جاء فيها: “ينعي نادي فيورنتينا وفاة المشجع ماركو فارسان في وفاته المأساوية في مدينة لشبونة، كما يعرب نادي فيورنتينا عن تعازيه للأسرة”.