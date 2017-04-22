احتفال جنوني لديباي بتأهل ليون في أحد البارات (فيديو)

المصدر: أحمد نبيل - إرم نيوز

احتفل الهولندي ممفيس ديباي بفوز فريقه ليون الفرنسي على بشكيتاش التركي في دور الثمانية للدوري الأوروبي بركلات الترجيح مع الجماهير في إحدى الحانات.

وتأهل الفريق الفرنسي إلى قبل نهائي الدوري الأوروبي بعد فوزه 7-6 على بشكيتاش في إسطنبول بركلات الجزاء الترجيحية، يوم الخميس الماضي، بعد انتهاء مباراة الإياب 2-1 لصالح أصحاب الأرض وهي ذاتها نتيجة مباراة الذهاب في فرنسا.

وبعد الفوز بث لاعب وسط مانشستر يونايتد السابق فيديو على حسابه على “إنستغرام” يقفز خلاله من الفرح بالانتصار مع الجماهير في إحدى الحانات، حيث كان يحتضن المشجعين ويصرخ ويغني معهم.

وقال معلقًا على الفيديو: “احتفل مع الجماهير في حانة.. فخور للغاية”.

ولم يشارك ديباي خلال المباراة لسابق مشاركته في البطولة ذاتها مع يونايتد، قبل انتقاله للفريق الفرنسي خلال فترة الانتقالات الشتوية الأخيرة في يناير/كانون الثاني الماضي.

وأسفرت قرعة قبل النهائي التي جرت، أمس الجمعة، في سويسرا عن مواجهة ليون لفريق أياكس أمستردام الهولندي، بينما يلعب يونايتد مع سيلتا فيغو الإسباني.