حكم يعاقب لاعبًا بكى على شقيقه الراحل (فيديو)

المصدر: أحمد نبيل - إرم نيوز

حصل غيلهيرم بيتيكو على أسخف إنذار يمكن أن يحصل عليه لاعب عندما احتفل بهدفه وخلع قميصه ليظهر صورة شقيقه الذي راح ضحية تحطم طائرة فريق شابيكوينسي البرازيلي أواخر العام الماضي.

وسجل بيتيكو نجم بارانا الهدف الثاني لفريقه ضد فيتوريا وكشف عن صورة تحمل تحية لشقيقه الراحل، ثم انهمر في بكاء شديد، لكن زملاءه ساهموا في التخفيف عنه بينما أشهر الحكم في وجهه البطاقة الصفراء لخلعه القميص.

وشارك لاعب الوسط كبديل في الدقيقة 73 عندما كان فريقه متفوقًا بهدف نظيف لكنه أضاف الهدف الثاني ليوجه تحية لشقيقه الراحل، خاصة وأن هذا الهدف الأول له منذ الكارثة التي أودت بحياة 71 شخصًا بينهم 19 لاعبًا في شابيكوينسي البرازيلي.

ولم يتعاطف الحكم فاغنر روي مع الحالة الإنسانية وأشهر البطاقة الصفراء في وجه اللاعب البالغ عمره 23 عامًا بمجرد إنهاء تكريمه لشقيقه، وفقًا لوسائل الإعلام المحلية.

ولكن لم يصبر حتى بعد أن تجف دموع بيتيكو في عينيه، ما دفع البعض لوصف هذا القرار باعتباره واحدًا من أسوأ القرارات في تاريخ كرة القدم.