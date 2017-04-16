3 قتلى و9 جرحى إثر احتفال جمهور برسبوليس بالتتويج في الدوري الإيراني

المصدر: طهران - إرم نيوز

لقي 3 أشخاص مصرعهم فيما أصيب 9 آخرون بجروح، خلال احتفال مشجعي نادي برسبوليس بمناسبة فوز ناديهم بالدوري الإيراني الممتاز لكرة القدم.

وأفادت وسائل إعلام إيرانية، اليوم الأحد، أن مجموعة من مشجعي نادي برسبوليس نزلوا إلى الشوارع في وقت متأخر من مساء أمس، في مدينة كازرون، التابعة لمحافظة شيراز جنوب البلاد، وأطلقوا أعيرة نارية، ما أدت إلى مصرع 3 من المشاركين في الاحتفال وجرح 9 آخرين.

وقال قائد شرطة مدينة كازرون، العقيد محسن رضوي، إن “المئات من مشجعي نادي برسبوليس نظموا احتفالًا وبعضهم أطلق أعيرة نارية من مسدس في الهواء بشكل هستيري، ما أدى إلى مصرع 3 وإصابة 9 آخرين بجروح نقلوا إلى المستشفى”.

وأوضح: “السلطات فتحت تحقيقًا بالحادث لمعرفة مطلقي العيارات النارية من أجل اعتقالهم وتقديمهم للقضاء”.

وشهدت العديد من المدن الإيرانية احتفالات بعد أن تمكن نادي برسبوليس من الفوز بلقب الدوري الإيراني الممتاز لكرة القدم، عندما تغلب على نادي ماشين سازي تبريز بهدفين يوم أمس.

ويتصدر برسبوليس الدوري الإيراني برصيد 62 نقطة من 27 مباراة، بفارق 12 نقطة عن أقرب منافسيه “تراكتورسازي تبريز”، فيما هبط “ماشين سازي” إلى دوري الدرجة الأولى بعد أن بقي في المركز الـ16 والأخير برصيد 16 نقطة.