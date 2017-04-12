ما الشيء الذي يتنافس عليه رجال كرة القدم الألمانية مع النساء؟

المصدر: برلين ـ إرم نيوز

فتح لاعبو كرة القدم الألمان المحترفون خزاناتهم لمجلة كرة القدم ” بوندسليغا ” وكشفوا عن عشقهم المكلف لجمع المقتنيات عندما يتعلق الأمر بالأحذية الرياضية والقبعات وبالطبع تيشرتات كرة القدم.

ويقول جيروم بواتينغ مدافع فريق بايرن ميونخ الفائز مع المنتخب الألماني بلقب كأس العالم ” لقد كنت أمتلك يوما 650 زوجا من الأحذية ولكنني خفضت هذا العدد عندما انتقلت إلى منزل آخر”، مشيرا إلى الأحذية الرياضية. ” من الشائع أن تعتقد أن النساء مهووسات بالأحذية. ولكن في المنزل الوضع معكوس “.

ويقول بنيامين هوبنر مدافع فريق هوفنهايم ” ليس مسموحا لي بالكشف عن عدد الأحذية التي أمتلكها”. كما أن ليون بالوغون لاعب فريق ماينتس يجمع الأحذية الرياضية. “ويقول لا امتلك عددا كبيرا بقدر جيرومي بواتنج ولكن لدي نحو مئة حذاء في مجموعتي “.

يلعب تيموثي تشاندلر في فريق فرانكفورت وفي المنتحب الوطني الأمريكي. ويقول ” مهما كانت المدينة أو الدولة التي أتواجد فيها، يجب أن اشتري حذاء جديدا”. ولدى تشاندلر هواية أخرى وهي جمع الأجهزة المطبخية. ” لأنني طاه متحمس “.

ويجمع يوسف بولسين مهاجم لايبزغ سراويل الهرولة. ” أنا ارتديها يوميا. ليس لدي فعليا أي نوع آخر من السراويل في خزانتي “.

أما بيير-إيمريك أوباميانغ، المهاجم غريب الأطوار في فريق بروسيا دورتموند، فيعشق الأحذية والقبعات. ويقول ” عندما يتعلق الأمر بالأحذية، أكون أسوأ من أي امرأة تقريبا. دائما ما أجمع القبعات ودائما ما ارتدي واحدة منها، ما يعني أنني لست مضطرا لتصفيف شعري الذي يمكن أن يستغرق بعض الوقت مني “.

ولدى كلاس-يان هونتلار مهاجم فريق شالكه شغف جمع مختلف. ويقول الهولندي” أجمع أنا وزوجتي الأطفال الجذابين. ولدينا أربعة بالفعل ودعنا نرى كم سيأتي بعدهم “.