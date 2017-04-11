جيانجسو يتأهل لدور الـ16 بدوري أبطال آسيا بإسقاط جامبا أوساكا

المصدر: بكين – إرم نيوز

حجز فريق جيانجسو سونينغ الصيني مقعده في دور الـ16 ببطولة دوري أبطال آسيا، بتغلبه على جامبا أوساكا الياباني 3 / صفر في الجولة الرابعة من منافسات المجموعة الثامنة بالبطولة، والتي شهدت أيضًا فوز أدلايد يونايتد الأسترالي على جيجيو يونايتد الكوري الجنوبي 1 / 3.

سجل أهداف فريق جيانجسو سونينغ أليكس تيكسييرا وراميرز سانتوس وجيونغ هو هونغ في الدقائق الثالثة والسابعة و43 على الترتيب.

ورفع فريق جيانجسو سونينغ رصيده إلى 12 نقطة في صدارة الترتيب ليضمن تأهله رسميًا لدور الستة عشر، بغض النظر عن نتائج منافسيه في الجولتين المتبقيتين من دور المجموعات، حيث يبتعد بفارق ثماني نقاط عن أقرب منافسيه، في حين توقف رصيد جامبا أوساكا عند ثلاث نقاط في المركز الرابع الأخير.

وفي المباراة الثانية، جدد أدلايد يونايتد الأسترالي آماله في الصعود لدور الستة عشر بعد تغلبه على مضيفه جيجيو يونايتد الكوري الجنوبي 1 / 3.

وتقدم أدلايد يونايتد بهدف سجله جاي سونغ كيم في الدقيقة السابعة وتعادل ماجنو كروز لجيجيو يونايتد بعدها بدقيقة قبل أن يسجل أدلايد يونايتد هدفين عن طريق ديلان ماكجوان وريلي مكجري في الدقيقتين 49 و65.

ورفع أدلايد يونايتد رصيده إلى أربع نقاط في المركز الثالث بفارق الأهداف خلف جيجيو يونايتد صاحب المركز الثاني.