باريس سان جيرمان يتمسك بوصافة الدوري الفرنسي

المصدر: باريس

مدد فريق باريس سان جيرمان سلسلة انتصاراته المتتالية لـ 4 مباريات متتالية بتغلبه على جانجان 0/4، اليوم الأحد في المرحلة الـ 32 من الدوري الفرنسي لكرة القدم.

وشهدت أيضًا هذه الجولة تعادل سانت إيتيان مع نانت 1/1 وتولوز ومارسيليا سلبيًا.

وسجل أهداف باريس سان جيرمان أنخيل دي ماريا في الدقيقة 56 وإدينسون كافاني (هدفين) في الدقيقتين 60 و70 وبليس ماتويدي في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدلًا من الضائع.

ورفع باريس سان جيرمان رصيده إلى 71 نقطة في المركز الثاني، وتوقف رصيد جانجان عند 41 نقطة في المركز العاشر.

يذكر أن هذا الفوز هو الثاني والعشرين لباريس سان جيرمان في الدوري هذا الموسم مقابل الخسارة في 4 مباريات والتعادل في 5، فيما تعد هذه الخسارة هي الثالثة عشر لجانجان هذا الموسم مقابل الفوز في 11 مباراة والتعادل في 8.