لايبزغ ينعش آماله الأوروبية بثلاثية في ماينز بالدوري الألماني

المصدر: برلين ـ إرم نيوز

أحكم لايبزغ قبضته على المركز الثاني في بطولة الدوري الألماني لكرة القدم (بوندسليغا)، عقب فوزه الثمين والمستحق 3 / 2 على مضيفه ماينز في المرحلة السابعة والعشرين للمسابقة اليوم الأربعاء.

وأسفرت نتائج باقي المباريات التي جرت اليوم عن فوز بايرليفركوزن على مضيفه دارمشتاد 2 / صفر، وفرايبورغ على مضيفه فولفسبورغ 1 / صفر، وأنغلوشتات على مضيفه أوغسبورغ 3 / 2، وبروسيا مونشنغلادباخ على ضيفه هيرتا برلين 1 / صفر.

وبعد تقلص آماله في المنافسة على الصدارة التي يحتلها بايرن ميونخ برصيد 65 نقطة، يسعى لايبزغ حاليا للحفاظ على آماله في انتزاع إحدى البطاقات المؤهلة لدوري الأبطال، في ظهوره الأول ببوندسليغا.

وارتفع رصيد لايبزغ إلى 55 نقطة في المركز الثاني المؤهل لمرحلة المجموعات مباشرة ببطولة دوري أبطال أوروبا في الموسم الجديد، في حين تجمد رصيد ماينز عند 29 نقطة في المركز الخامس عشر (الرابع من القاع)، ليتأزم موقفه بشدة في صراعه للهروب من شبح الهبوط.

وانتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي، بعدما عجز لاعبو الفريقين عن ترجمة الفرصة التي أتيحت لهم إلى أهداف.

وفي الشوط الثاني، بادر مارسيل سابيتسر بالتسجيل لمصلحة لايبزج في الدقيقة 48، قبل أن يضيف زميله تيمو فيرنير الهدف الثاني في الدقيقة .52

وقلص خايرو الفارق بعدما أحرز الهدف الأول لمصلحة ماينز في الدقيقة 69 من ركلة جزاء، فيما أطلق نابي كيتا رصاصة الرحمة على آمال أصحاب الأرض في التعادل، بعدما أضاف الهدف الثالث لفريق لايبزغ في الدقيقة .81

وتضاعفت معاناة ماينز، بعدما اضطر للعب بعشرة لاعبين في الدقائق الأخيرة للمباراة، عقب طرد لاعبه جان فيليب جابمين في الدقيقة .90

ورغم النقص العددي، أحرز الياباني يوشينوري موتو الهدف الثاني لماينز في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدلا من الضائع.