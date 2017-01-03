رسميا.. دراكسلر لاعبا في باريس سان جيرمان

المصدر: باريس ـ إرم نيوز

أعلن باريس سان جيرمان حامل لقب دوري الدرجة الأولى الفرنسي لكرة القدم تعاقده مع يوليان دراكسلر لاعب وسط فولفسبورغ ومنتخب ألمانيا بعقد لمدة أربع سنوات ونصف السنة اليوم الثلاثاء.

وكان دراكسلر (23 عاما) الذي بدأ مشواره في شالكه عام 2011 ضمن تشكيلة منتخب ألمانيا عند الفوز بكأس العالم 2014.

وقال دراكسلر في بيان “لأول مرة في مشواري أذهب إلى بلد جديد ودوري جديد وأنا فخور جدا بقطع هذه الخطوة والانتقال إلى أحد أفضل أندية أوروبا.”

وذكرت تقارير أن الصفقة تكلفت 36 مليون يورو (37 مليون دولار).

ويعتبر دراكسلر من أفضل لاعبي الوسط المهاجمين في جيله الحالي لكنه يفتقد الاستمرارية في الحفاظ على مستواه.

وربما يشارك دراكسلر لأول مرة مع سان جيرمان عندما يواجه باستيا في دور 64 لكأس فرنسا يوم السبت المقبل.

وتعرض دراكسلر لصيحات الاستهجان من مشجعي فولفسبورغ الشهر الماضي في مباراة انتهت بالخسارة على أرضه أمام هيرتا برلين بعدما كرر رغبته في الرحيل عن النادي.

وخرج دراكسلر من تشكيلة فولفسبورغ في المباراة التالية والتي انتهت بالخسارة 5-صفر أمام بايرن ميونيخ.

وسيتنافس دراكسلر على مكان في التشكيلة الأساسية لسان جيرمان مع حاتم بن عرفة والبرازيلي لوكاس والأرجنتيني جيوفاني لو سيلسو.

وبدأ سان جيرمان الموسم بشكل متواضع واحتل المركز الثاني في مجموعته بدوري أبطال أوروبا ويأتي ثالثا في الدوري الفرنسي وبفارق خمس نقاط عن نيس المتصدر بعد الوصول لمنتصف مشوار المسابقة.