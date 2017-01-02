استقبال حافل لأوسكار من قبل جماهير شنغهاي مع وصوله للصين

المصدر: شنغهاي – إرم نيوز

حظي أوسكار، لاعب وسط منتخب البرازيل، باستقبال حافل، اليوم الhثنين، من قبل جماهير ناديه الجديد شنغهاي سيبغ، المنافس في الدوري الصيني الممتاز، فيما ذكرت بعض التقارير الإعلامية أن اللاعب سيحصل على ما يقرب من 500 ألف دولار أسبوعيا، وهو ما سيجعل منه أعلى اللاعبين راتبا في العالم.

ولم يتم الكشف عن التفاصيل المالية لانتقال أوسكار لشنغهاي سيبغ من نادي تشيلسي، الذي ينافس في الدوري الإنجليزي الممتاز، إلا أن تقارير إعلامية رجحت أن شنغهاي دفع 60 مليون يورو (62.6 مليون دولار) لإغراء اللاعب البالغ من العمر 25 عاما للعب للنادي المنتمي للدوري الصيني.

وهتفت الجماهير التي ارتدت قمصان الفريق بلونيها الأحمر والأبيض “أوسكار.. أوسكار” عند وصول اللاعب البرازيلي إلى مطار شنغهاي الدولي اليوم، وتوقف اللاعب لتوقيع التذكارات قبل أن يصطحبه بعض مسؤولي الفريق إلى خارج المطار.

وقال تشاو لي، البالغ 30 عاما، أحد مشجعي شنغهاي سيبغ عن أحدث الصفقات البرازيلية التي انضمت للنادي “أعتقد أنها (صفقة أوسكار) ستعزز بالتأكيد من قدرات النادي، هدفنا يتمثل في القتال من أجل الفوز البطولة دون أي شيء آخر”.

والأرقام الواردة في تقارير وسائل إعلام بريطانية ستجعل أوسكار واحدا من أعلى اللاعبين راتبا في العالم، إذ تشير إلى انه سيحصل على 400 ألف جنيه إسترليني (490760 دولارا).