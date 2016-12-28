إصابة مرعبة تنهي مسيرة لاعب دورتموند الشاب قبل أن تبدأ (فيديو)

المصدر: متابعات - إرم نيوز

أنهت الإصابة حلم داريو سكوديري، لاعب بروسيا دورتموند الشاب، بعدما أخبره الأطباء أنه لن يتمكن من لعب كرة القدم مرة أخرى.

داريو تعرض للإصابة بفوز فريقه بنتيجة 2-0 ضد ليغيا وارسو بدوري أبطال أوروبا للشباب بكسر قوي في قدمه.

في حين أن أطباء بروسيا دورتموند قد أعلنوا أن مسيرة صاحب الـ18 عاما كلاعب كرة قدم قد انتهت، نظرا لأن الإصابة كانت فادحة.

نبرة حزن صاحبت كلمات اللاعب الذي انهمر في البكاء عند سؤاله لأحد الأطباء، عما إذا كان سيلعب كرة القدم مرة أخرى أم لا.

وجاء رد الطبيب -بحسب ما ورد في الصحف الألمانية-: “نعم بإمكانك أن تلعب كرة القدم مرة أخرى لكن كهواية فقط، في الحديقة مثلا”.

داريو كان يلعب في مركز الجناح والظهير الأيمن وشارك خلال الموسم الحالي في 6 مباريات بكل المسابقات سجل خلالها هدفا وصنع هدفين.