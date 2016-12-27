مفاجأة.. بالوتيلي يتحدى مكغريغور

المصدر: أحمد نبيل – إرم نيوز

انضم مهاجم ليفربول السابق ونيس الفرنسي الحالي ماريو بالوتيلي إلى قائمة طويلة تريد تحدي الأيرلندي كونور مكغريغور، بطل العالم لوزن الخفيف في منافسات UFC.

الغريب في الأمر أن بالوتيلي لم يدع المصارع الأيرلندي لمنازلته شخصيا (أي بالوتيلي) بدل طلب منه التنافس مع صديقه المقرب غورغيو بيتروسيان.

وقال بالوتيلي عبر حسابه على إنستغرام إلى مكغريغور: “أنت مقاتل عظيم، ولكن حتى تصبح بطل الأبطال يجب عليك الفوز على غورغيو بتروسيان، أتمنى لك حظا سعيدا في المعركة.. لا تخف”.

وبيتروسيان الإيطالي- الأرميني متخصص في الملاكمة والكيك بوكسينغ، ولم ينافس من قبل في UFC ويشتهر بلقب “الدكتور”.

لكن هل سيقبل مكغريغور التحدي الجديد الذي طرحه عليه بالوتيلي أم سيركز على معركته الكلامية الساخنة حاليا مع الملاكم الأمريكي المعتزل فلويد مايوزيدر؟!