من هي الحسناء التي خطفت قلب تيفيز؟ (صور)

المصدر: إرم نيوز

احتفل الأرجنتيني كارلوس تيفيز بزفافه على الحسناء الأرجنتينية فينيسا مانسيلا بالعاصمة الأرجنتينية بوينس آيرس قبل أيام من إعلان لاعب يوفنتوس السابق أغلى لاعب في العالم.

وقالت تقارير صحفية متعددة إن تيفيز وافق على الانتقال إلى شنغهاي الصيني ليصبح الأغلى أجرا في العالم مقابل 650 ألف دولار أسبوعيا.

الحفل الذي بدا بسيطا حضره 250 مدعوًا فقط من أقارب وأصدقاء تيفيز وصديقته الحسناء.

وفينيسا هي صديقة تيفيز منذ أن كان عمره 13 عاما، وسبق أن انفصلا مرة واحدة العام 2010 قبل أن يستأنفا علاقتهما من جديد سريعا.

وحضر حفل الزفاف أبناء تيفيز الثلاثة من صديقته فينيسا، حيث جددا وعدهما أمام الحضور في الحفل البسيط قبل الانتقال إلى الصين لتوقيع عقد جديد في مسيرة اللاعب الاحترافية.