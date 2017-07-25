الأهلي المصري يحقق انتصاره الأول بالبطولة العربية على حساب الوحدة الإماراتي

المصدر: د ب أ

نجح الأهلي المصري في تصحيح مساره بالبطولة العربية للأندية المقامة حاليا بمصر بعد فوزه، اليوم الثلاثاء، على الوحدة الإماراتي بنتيجة 2 /صفر ضمن منافسات الجولة الثانية بالمجموعة الأولى للمسابقة.

وسبق وأن خسر الأهلي من الفيصلي الأردني بهدف نظيف في الجولة الافتتاحية للبطولة العربية .

بهذه النتيجة رفع الأهلي رصيده الى ثلاث نقاط متساويا مع نصر حسين داي الجزائري في النقاط والأهداف ويتصدر الفيصلي المجموعة بست نقاط في حين يتذيل الوحدة الترتيب بلا نقاط.

انتهى الشوط الأول بتقدم الأهلي بهدف نظيف أحرزه عمرو بركات من تسديدة رائعة في الدقيقة 33 سكنت شباك الوحدة.

وفي الشوط الثاني عزز الوافد الجديد بصفوف الأهلي إسلام محارب تقدم فريقه في الدقيقة 84 بعد تمريرة من حسام غالي أودعها محارب داخل الشباك .