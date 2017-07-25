بسبب شكوى النصر الإماراتي.. الفيفا يغرّم العربي القطري ويهدّد بتحويله للجنة التأديبية

أعلن نادي النصر الإماراتي توقيع الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، عقوبات جديدة على النادي العربي القطري، بسبب الدعوى التي قدمها بتهربه من دفع قيمة صفقة اللاعب التشيلي لويس خمينيز، والبالغة 700 ألف يورو.

وذكر النادي الإماراتي، عبر حسابه الرسمي على “تويتر”، اليوم الثلاثاء، أن الفيفا فرض غرامة مالية قدرها 80 ألف فرانك سويسري، مع إلزام النادي القطري تسديد جميع مستحقات نادي النصر فورًا، ومنحه مهلة أقصاها 3 أغسطس المقبل للوفاء بذلك، وإلا ستتم إحالة الأمر للجنة التأديبية في الفيفا.

“FIFA ” يعاقب النادي العربي القطري ويلوّح بتحويل القضية إلى اللجنة التأديبية. pic.twitter.com/hmAwYiChz5 — AL NASR FC (@ALNasrSC) ٢٥ يوليو، ٢٠١٧

ومن أبرز العقوبات التي تهدّد العربي القطري، الهبوط إلى الدرجة الثانية وخصم 6 نقاط من رصيده، وهو ما هدّد به “فيفا” فعلاً الفريق القطري في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي لعدم التزامه بتنفيذ قرارات لجنة أوضاع اللاعبين في 2015 بدفع 750 ألف يورو لستاندرد لييغ البلجيكي في قضية اللاعب بول جوزيه.

ويسعى “العميد” إلى سقي العربي من الكأس نفسها التي سقى بها سابقاً جاره الغرافة الذي تعاقد مع الأسترالي مارك بريشيانو من دون إذن، فحكمت عليه هيئة التحكيم الدولية بسداد مبلغ مليون و400 ألف يورو.