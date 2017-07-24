تحديد موعد قرعة الدوري الإماراتي

قررت لجنة دوري المحترفين الإماراتية إجراء قرعة مسابقات الأندية المحترفة للموسم 2017-2018 في الثالث من أغسطس المقبل، في قاعة المؤتمرات بمقر اتحاد الإمارات بمشاركة 12 فريقًا.

وتشمل قائمة الفرق المشاركة، الجزيرة بطل دوري الخليج العربي الموسم الماضي ووصيفه الوصل وشباب الأهلي دبي، الذي يدخل الموسم المقبل بمسماه الجديد، والعين والوحدة والنصر والظفرة والشارقة وحتا ودبا والإمارات والوافد الجديد عجمان.

وتُجرى قرعة مسابقة كأس الخليج العربي على 3 مراحل، تبدأ بوضع الجزيرة بطل الدوري للموسم 2016-2017 والأهلي بطل كأس الخليج العربي على رأس المجموعتين بناءً على نتيجة القرعة.

وفي المرحلة الثانية يتم تحديد الفرق التي احتلت المراكز الستة الأولى في ترتيب دوري الخليج العربي للموسم الماضي، باستثناء فريقي الجزيرة والأهلي، ويتم توزيعها على المجموعتين، وفي المرحلة الثالثة من القرعة توزع الفرق المتبقية إضافة إلى عجمان على المجموعتين.

وبحسب النظام الجديد لبطولة كأس الخليج العربي تضم كل مجموعة 6 فرق، يصعد أول 4 فرق من كل مجموعة للدور ربع النهائي، الذي تُلعب مبارياته بنظام الذهاب والإياب ويتواصل ذات النظام في مرحلة نصف النهائي وصولًا للمباراة النهائية.

وتُجرى قرعة مسابقة دوري الخليج العربي على مرحلتين، تضم الأولى الفرق التي احتلت المراكز الستة الأولى في جدول ترتيب دوري الخليج العربي في موسم 2016-،2017 ثم في المرحلة الثانية الفرق التي احتلت المراكز من 7 إلى 12.