نقل باوزير لاعب الوحدة الإماراتي إلى المستشفى.. تعرّف على السبب

نُقل خالد باوزير، مهاجم الوحدة الإماراتي، إلى مستشفى في القاهرة بعد إصابته في رأسه خلال كرة مشتركة أمام نصر حسين داي الجزائري، في افتتاح البطولة العربية لكرة القدم في مصر، اليوم السبت.

واشترك باوزير مع حسين لعرابي، مدافع الفريق الجزائري، وسقط أرضًا قبل حوالي عشر دقائق من نهاية الشوط الأول وخرج على محفة.

وقال عبدالباسط الحمادي، مدير فريق الوحدة للصحفيين: “نقلنا اللاعب إلى المستشفى بعدما تعرض لكدمة في رأسه خلال كرة مشتركة”.

وأضاف: “الفحوص الأولية تقول: إن حالته مطمئنة، سيخضع للمزيد من الفحوص والأشعة”.

وخسر الوحدة في افتتاح البطولة 2-صفر، وربما تزداد معاناته إذا افتقد خدمات باوزير خاصة بعد طرد المهاجم الأرجنتيني الآخر سيباستيان تاليابوي (تيغالي) بسبب الاعتداء على لاعب منافس قرب النهاية.

وسيلعب الوحدة في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الأولى للبطولة العربية مع الأهلي المصري، يوم الثلاثاء المقبل.