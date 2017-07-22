نصر حسين داي يتفوق على الوحدة الإماراتي في افتتاح البطولة العربية

سجل فريق نصر حسين داي الجزائري هدفين في الشوط الأول ليفوز 2-صفر على الوحدة الإماراتي في افتتاح البطولة العربية للأندية لكرة القدم في مصر، اليوم السبت.

وتقدم توفيق عدادي بهدف مبكر للفريق الجزائري في الدقيقة الـ11 وأضاف القائد أحمد القاسمي الهدف الثاني في الوقت بدل الضائع للشوط الأول.

وأصبح رصيد حسين داي ثلاث نقاط في المجموعة الأولى التي تضم أيضًا الأهلي المصري والفيصلي الأردني.

وزاد الأمر سوءًا للوحدة بعد طرد مهاجمه الأرجنتيني سيباستيان تاليابوي (تيغالي) قبل حوالي عشر دقائق من نهاية الوقت الأصلي، بينما نال البديل حسين العرفي لاعب حسين داي البطاقة الحمراء أيضًا بعد حصوله على إنذارين.