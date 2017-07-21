مدرب الوحدة الإماراتي: البطولة العربية احتكاك جيد لفريقي قبل بداية الموسم

قال الروماني لورينت ريجيكامب المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم في نادي الوحدة الإماراتي إن البطولة ستكون احتكاكا قويا للفريق الذي يستعد لمنافسات الدوري الإماراتي في الموسم المقبل.

ويلتقي الوحدة الإماراتي مع فريق نصر حسين داي الجزائري غدا السبت في الجولة الأولى من منافسات المجموعة الأولى.

وأكد ريجيكامب إن البطولة تضم فرقا جيدة، ولديهم إمكانيات كبيرة، وستكون فرصة جيدة للاعبيه لاكتساب الخبرات المختلفة قبل بداية الموسم الجديد.

وقال ريجيكامب في المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم الجمعة “حضرنا للبطولة قبل 10 أيام، وهذا لم يكن وقتا كافيا بالنسبة للاستعدادات على الوجه الأمثل، ولكننا نسعى لاستغلال فترة البطولة لإعداد الفريق بصورة جيدة ليظهر في الموسم المقبل بشكل جيد”.

وأكد ريجيكامب على احترامه لكل الفرق المشاركة في البطولة، مؤكدا أنه يحترمها جميعا لكنه أكد في الوقت نفسه أنه يعرف كل نقاط القوة والضعف في الفرق الموجودة معه في المجموعة.

وفي ختام حديثه تمنى ريجيكامب أن يترك فريقه البطولة دون تلقي أي من لاعبيه لإصابة حتى يستهل الموسم الكروي في بلاده بمباريات قوية.