نادي الوحدة الإماراتي يعلن رسميًا رحيل المدرب أغيري

أعلن نادي الوحدة الإماراتي رسميا انتهاء التعاقد مع المدير الفني المكسيكي خافيير أغيري، بعدما قاد الفريق للتتويج ببطولة كأس رئيس الإمارات.

وعقد مسؤولو الوحدة، اليوم الأحد، مؤتمرا صحافيا، تم الإعلان خلاله عن رحيل المدرب، وكتب حساب النادي الرسمي على تويتر: “في المؤتمر الذي اقامته شركة كرة القدم لتكريم أغيري تم الإعلان عن انتهاء عقده رسميا مع نادي الوحدة”.

في المؤتمر الذي أقامته شركة كرة القدم لتكريم أغيري تم الإعلان عن انتهاء عقده رسميا مع نادي الوحدة.#WHDFC pic.twitter.com/FWmixMO1mz — THE CHAMPIONS! ???? (@AlWahdaFCC) May 21, 2017

وقال المدرب: “أريد الراحة والتفرغ لأسرتي قبل اتخاذ قرار بخصوص الخطوة التالية لما يختص بمستقبل عملي”.

وأتم: “الوحدة دائماً سيبقى في قلبي، كل الدعم والتشجيع للعنابي”.

فيما قال أحمد الرميثي، رئيس مجلس إدارة شركة الوحدة لكرة القدم: “اتفقنا على الانفصال مع نهاية العقد ونريد أن ننتقل إلى مرحلة جديدة تتفق مع إستراتيجيتنا”.

وتابع “الرميثي”: أغيري قام بعمل كبير في المرحلة السابقة فزنا فيها بكاس الخليج العربي وكأس صاحب السمو رئيس الدولة (أغلى البطولات)”.

وأكد: “أغيري كان بمثابة الوالد مع اللاعبين والأمثلة حاضرة.. طارق وخليل والعكبري وكيف تطوروا إلى الأفضل”.

وأوضح: “الانفصال تم باتفاق الطرفين.. متزامنا مع انتهاء العقد الرسمي للمدرب”.

وكان الوحدة استعاد لقبه الغائب منذ 17 عاما بالفوز على النصر بثلاثية نظيفة، في المباراة التي أقيمت على ملعب مدينة زايد الرياضية بالعاصمة أبوظبي.

وسيشارك الوحدة في دوري أبطال آسيا الموسم المقبل بعد تتويجه بالبطولة، كما تنتظره مباراة كأس السوبر الإماراتية مع الجزيرة بطل دوري الخليج العربي.