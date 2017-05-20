أغيري يعقد جلسة مع إدارة الوحدة الإماراتي لبحث مستقبله

قال مدرب فريق الوحدة الإماراتي، المكسيكي خافيير أغيري، إنه سيعقد جلسة، اليوم السبت، مع إدارة النادي لبحث مستقبله مع الفريق، خاصة عقب انتهاء عقده مع العنابي، بعد التتويج يوم أمس بلقب كأس رئيس الدولة.

وأشار أغيري، في المؤتمر الصحافي عقب نهاية المباراة، التي فاز فيها الوحدة على النصر 3-صفر، في المباراة التي أقيمت على استاد مدينة زايد الرياضية في أبوظبي، إلى أنه رفض العديد من العروض خلال الفترة الماضية من الصين وأمريكا، وأن الأولوية للوحدة في حال تم الاتفاق على استمراره مدرباً للعنابي.

وأوضح: “هناك جلسة اليوم، مع رئيس شركة كرة القدم بالوحدة أحمد الرميثي، لبحث مستقبلي مع الفريق”.

في المقابل، أشاد المدرب بما قدمه الفريق في المباراة، وقال إن العنابي استحق الفوز باللقب عن جدارة، موضحًا: “طارق الخديم والبديل خليل إبراهيم غيّرا مجرى المباراة، في الشوط الثاني”، مؤكداً كذلك أن ضربة الجزاء فتحت الطريق لفوز مستحق للوحدة.

أما مدافع فريق الوحدة، حمدان الكمالي فكشف أن المدرب المكسيكي أغيري، أخبر لاعبي الفريق، أن مباراة النصر في نهائي الكأس، ستكون الأخيرة له في عقده مع العنابي بانتظار ما ستسفر عنه جلسة المدرب مع إدارة النادي.

وقال الكمالي، يوم أمس، في تصريحات لقناة دبي الرياضية: “أغيري مدرب محترف، وتعامل مع اللاعبين بشفافية، ونحن نود أن نشكره على كل ما قدمه للفريق، طوال فترة عمله مع الفريق”.