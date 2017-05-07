مارادونا مدربًا لنادي الفجيرة الإماراتي (صورة)

المصدر: إرم نيوز

أُعلن اليوم تعيين أسطورة كرة القدم الأرجنتينية دييغو مارادونا مدربًا لنادي الفجيرة الإماراتي.

وكشفت وسائل إعلام إماراتية عن صورة لنجم الكرة السابق وهو يحمل قميص الفريق، وقالت إنه سيكون مدرب الفريق الموسم المقبل.

كما نشرت وسائل الإعلام صورًا للمدرب وهو يوقع العقد، لينتقل بعد ذلك إلى تفقد منشآت النادي.

وسبق لمارادونا أن تولَّى تدريب المنتخب الأرجنتيني في كأس العالم عام 2010، كما قاد فريق الوصل الإماراتي عام 2011.

ولم يتم الكشف عن تفاصيل العقد، لكن من المنتظر أن يعقد النادي والمدرب مؤتمرًا صحفيًا للإعلان عن التفاصيل.

