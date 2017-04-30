ناصر الشمراني يرفض تشبيه طريقة احتفاله بأسلوب ميسي (فيديو)

المصدر: إرم نيوز

قال ناصر الشمراني، مهاجم فريق العين الإماراتي، إنه توقع التسجيل في شباك الوحدة، أَثْناء المباراة التي جمعت بين الفريقين، مساء أمس السبت، على ستاد “هزاع بن زايد”.

وسجل الشمراني، البالغ من العمر 33 عاما، هدفاً في الدقيقة الأخيرة من عمر مباراة العين والوحدة، وقاد فريقه للفوز بنتيجة (3-2)، ضمن مباريات الجولة 24 للدوري الإماراتي.

وأعرب الشمراني في تصريحات تلفزيونية عند نهاية المباراة، عن سعادته بالفوز الذي حققه فريقه أمام الوحدة، مضيفاً: “بالفعل توقعت التسجيل، ولكن ليس بهذه الطريقة”.

ناصر الشمراني يحرز هدف الفوز الثالث للعين في اللحظات الأخيرة واحتفال على طريقة ميسي#العين_الوحدة pic.twitter.com/Visjfp7gtP — قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) April 29, 2017

وفسر اللاعب الملقب بـ”الزلزال”: “لم أكن أتوقع تسجيل هدف في الدقيقة الأخيرة، نحسم به كلاسيكو الوحدة، أعرف أننا نعاني من السلبيات، ولكننا نسعى للتغلب عليها قبل الموسم الجديد”.

وتابع: “نعاني أحياناً من غياب التركيز والتراخي في أَغْلِب الأوقات، مثلما حدث في مباراة السبت، ولولا الاستفاقة الأخيرة لما حققنا الانتصار باللقاء”.

ورفض الشمراني تشبيه احتفاله بهدفه الذي أحرزه بهدف الأرجنتيني ليونيل ميسي، لاعب برشلونة، في مباراة الكلاسيكو، قائلا: “احتفالي بالهدف على طريقة ناصر الشمراني وليس على طريقة ميسي”.

ورفع العين رصيده للنقطة 49 في المركز الرابع فيما تجمد رصيد الوحدة عند 37 نقطة بالمركز الخامس، في جدول ترتيب فرق الدوري.

يذكر أن الجزيرة حسم اللقب لصالحه، مساء السبت بعد الانتصار الكبير أمام حتا بخماسية نظيفة، قبل جولتين من نهاية المسابقة.