صحيفة: الأرجنتيني باوزا يصل الأحد لقيادة منتخب الإمارات

المصدر: إرم نيوز

اقترب المدرب الأرجنتيني إدغاردو باوزا من التعاقد مع اتحاد الكرة الإماراتي لتدريب منتخب الإمارات خلفًا للمدرب مهدي علي الذي استقال من منصبه بعد الخسارة من أستراليا في تصفيات كأس العالم.

وأكدت صحيفة libero أن باوزا اتفق مع اتحاد الكرة الإماراتي على تدريب “الأبيض”، وأن المدرب الأرجنتيني سيصل إلى الإمارات الأحد المقبل، لاستكمال إجراءات التعاقد.

وأضافت: “باوزا لم يحتج وقتًا طويلًا بعد إقالته من تدريب منتخب الأرجنتين، ووجد فرصة عمل جديدة مع منتخب الإمارات الذي جعله المرشح الأول لقيادته في المباريات المتبقية في تصفيات كأس العالم”.