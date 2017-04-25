“الانضباط” تغرم الشارقة الإماراتي 120 ألف درهم

المصدر: إرم نيوز

قررت لجنة الانضباط في اتحاد الكرة الإماراتي، تغريم نائب رئيس شركة كرة القدم بنادي الشارقة عبدالله العجلة، 100 ألف درهم بسبب انتقاده اتحاد الكرة وحكم مباراة الوحدة في الكأس.

عاجل : الانضباط تغرم عبدالله العجلة 100 ألف درهم لانتقاده اتحاد الكرة وحكم مباراة الوحدة في الكأس كما غرمت عبدالعزيز محمد 10 آلاف درهم pic.twitter.com/DJszklDbQM — الشارقة الرياضية (@SharjahSportsTV) April 25, 2017

وفرضت اللجنة عقوبات أخرى على نادي الشارقة، وهي تغريم عضو مجلس إدارة شركة الشارقة لكرة القدم عبدالعزيز محمد 10 آلاف درهم، كما تم منع عضو الجهاز الفني لفريق الشارقة فيتو هوغو من مرافقة الفريق في خمس مباريات وتغريمه 10 آلاف درهم لاعتراضه على قرارات التحكيم.