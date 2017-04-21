تفاؤل إماراتي قبل بطولة آسيا للجوجيتسو

المصدر: أبوظبي - إرم نيوز

أعرب يوسف البلوشي، مدير الإدارة الفنية في الاتحاد الإماراتي للجوجيتسو، عن رضاه بما تحقق من نتائج للاعبين الإماراتيين في النسخة الحالية من بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو، مشيرًا إلى أن النتائج التي تحققت في فئة الناشئين والناشئات تبشّر بمستقبل رائع للإمارات على الساحة العالمية.

ويُسدَل الستار غدًا السبت على النسخة التاسعة من بطولة أبوظبي العالمية بختام فعاليات بطولة المحترفين.

واعترف البلوشي بعدم التوفيق في فئة الحزام الأزرق لأكبر من 18 عامًا، مشيرًا إلى أن السبب في هذا يعود إلى أنها المرة الأولى التي يتنافس فيها هؤلاء اللاعبون في مرحلة البالغين، بعدما كانوا في مراحل الناشئين خلال السنوات الماضية، ولكن البطولة ساعدت كثيرًا في تهيئتهم نفسيًا ومعنويًا للارتباطات التالية.

وقال البلوشي، في تصريحات إلى وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ): “في ما عدا هذه الفئة كانت النتائج رائعة للاعبي ولاعبات الإمارات. المستوى بشكل عام كان رائعًا وعرفنا أين تكمن النقاط التي تمثل تحديًا لنا في الفترة المقبلة وسنركز عليها بالشكل الأمثل”.

وأضاف: “تأهل أكثر من لاعب إلى النهائي في فئة الحزامين البني والأسود يؤكد أننا نسير على الطريق الصحيح، وأن جهود الاتحاد بقيادة عبدالمنعم الهاشمي، رئيس الاتحاد، ودعم الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، أتت ثمارها”.

وأكد البلوشي أن ما شهدته البطولة الحالية من نتائج جيدة للاعبي ولاعبات الإمارات يبشر بنتائج رائعة وحصاد جيد من الميداليات في دورة الألعاب الآسيوية القادمة (آسياد 2018) في جاكرتا.

وقال: “قبل أقل من شهر، شاركنا في بطولة العالم للناشئين بأثينا وحصدنا 7 ميداليات ذهبية و4 فضيات و3 برونزيات رغم صعوبة البطولة، التي شارك فيها 40 دولة مختلفة… وليس سرًا أن الدول الأخرى تعمل أيضًا على تطوير اللعبة لديها مثلما تعمل الإمارات، وهو ما يعني منافسة أقوى في كل بطولة عن البطولة السابقة لها”.

وأضاف: “لكننا نعمل منذ سنوات على إستراتيجية طويلة المدى تمتد لسنوات عديدة مقبلة على الأقل حتى 2024 … لدينا الإمكانيات والدعم وهو ما يتضح من تطور مستوى اللعبة وممارسيها”.

وعما ينقص اللاعب الإماراتي للمنافسة على ميدالية عالمية في المستقبل وربما أولمبية في حال إدراج اللعبة ضمن البرنامج الأولمبي، قال البلوشي: “أكبر تحدٍ هو الوقت حيث بدأنا العمل قبل نحو 6 أو 7 سنوات وكانت النتائج مبهرة حتى الآن بفضل تكاتف كل الجهود ووجود الدعم من أبرز المسؤولين، إضافة لكون الجوجيتسو أصبحت ثقافة للعديد من النشء في الإمارات”.

وأشار: “لدينا تحدٍ آخر مع اللاعبين صغار السن وهو التغذية، ونعمل على النجاح في هذا التحدي أيضًا، علمًا أن هناك تطورًا ملموسًا في هذا التحدي في الآونة الأخيرة مع العديد من اللاعبين، لأن هذا هدف للدولة وهو محاربة أمراض مثل السمنة والسكري من خلال الرياضة، وهو هدف تتضافر على تحقيقه جهات أخرى مع الجانب الرياضي مثل الصحة والتعليم”.