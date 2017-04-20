تقارير فرنسية: لاسانا ديارا إلى الجزيرة الإماراتي

المصدر: إرم نيوز

قالت تقارير صحافية فرنسية، إن الدولي الفرنسي السابق لاسانا ديارا وقع لنادي الجزيرة الإماراتي 3 سنوات تبدأ مع انطلاق الموسم المقبل.

ويرغب الجزيرة في دعم صفوفه بشكل قوي حيث سيشارك الموسم المقبل في كأس العالم للأندية بعدما ضمن لقب الدوري الإماراتي بشكل كبير.

وأشارت صحيفة foot mercato إلى أن اللاعب الذي فك ارتباطه مع مارسيليا الفرنسي فضل الأجواء في الشرق الأوسط والإمارات تحديدًا على الصين وأمريكا.

ويقول لاسانا أن الأجواء بالإمارات تناسبه كمسلم.

يذكر أن ديارا لعب لأندية ريال مدريد وبورتسموث وتشيلسي الإنجليزيين.