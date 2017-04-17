من هو مدرب منتخب الإمارات المقبل؟ المتحدث الرسمي للاتحاد يجيب

المصدر: إرم نيوز

شدد حسن الجسمي، المتحدث الرسمي لاتحاد الكرة الإماراتي، على أن فكرة الاستعانة بمدرب إماراتي لإكمال باقي تصفيات كأس العالم “غير مطروحة نهائيا”.

وقال الجسمي في مداخلة هاتفية مع قناة “أبوظبي الرياضية”: “فكرة الاستعانة لمدرب محلي لإكمال الباقي من التصفيات المؤهلة لمونديال روسيا 2018، ثم التفاوض مع مدرب أجنبي، أمر مستبعد تمامًا وغير مطروح على طاولة مجلس إدارة الاتحاد الإماراتي”.

وأضاف: “ملفب المدرب الأجنبي المقبل مطروح على اللجنة الفنية للمنتخبات، وكان من المفترض أن يجتمع الاتحاد السبت الماضي، ولكن ما زالت هناك ملفات مفتوحة، والإدارة أعطت اللجنة مزيدًا من الوقت حتى الأربعاء لمزيد من النقاش والتأني في الاختيار”.

وتابع: “لم نتحدث مع الأرجنتيني كالديرون، مدرب الوصل الأسبق، ولم يكن ضمن الأسماء المطروحة من البداية، وكل ما يتردد إعلاميا اجتهادات صحافية، واجتماع الأربعاء لاتخاذ القرار المناسب، وليس معنى اختيار مدرب عالمي أن يكون باسمه فقط ولكن أيضا نختار سيرة ذاتية قوية،وأن يكون قد درب في كأس العالم ولديه إنجازات وطموحات، والاختيار لا بد أن يكون بشكل دقيق جدًا، ولا بد أن نعرف طموح المدرب ونتناقش معه”.

ويبحث الاتحاد الإماراتي عن مدير فني جديد للأبيض، بعد استقالة مهدي علي، المدير الفني السابق للفريق.