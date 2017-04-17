هل يرحل فابيو ليما عن الوصل الإماراتي للدوري الصيني؟

المصدر: إرم نيوز

نفى البرازيلي فابيو دي ليما، لاعب الوصل الإماراتي، تلقيه أية عروض من أندية أخرى ورحيله عن فريقه.

وقال ليما في تصريحات أبرزتها صحيفة “البيان”: “استغربت كثيرًا من هذا الكلام، وسألتني بعض الجماهير الوصلاوية عنه، واتهمني البعض بأنني لا أقدم أفضل ما لدي أخيرًا لرحيلي القريب إلى الدوري الصيني، وهو كلام غير صحيح، فأنا أقوم بدوري على أكمل وجه، وسجلت هدفين في لقاء العين”.

وفي تعليقه على الفوز الثمين على العين الإماراتي، قال: “حققنا فوزًا مجنونًا، وتأخرنا في الشوط الأول بثلاثة أهداف بسبب أخطاء ليس لها داعٍ، لكننا نجحنا في العودة في الشوط الثاني، وكان لدينا الإصرار والعزيمة على تحقيق الفوز”.

وأضاف: “تحقيق الفوز على العين وبلوغنا المركز الثالث في هذا التوقيت الحساس من الدوري، يعتبر أمرًا غاية في الأهمية، لأنه يقربنا من تحقيق هدفنا باللحاق بدوري أبطال آسيا”.

ولفت ليما إلى أن وظيفته الحالية أداء المباريات وتسجيل الأهداف مع الوصل، وأشار إلى أنه أحرز هدفين في مواجهة العين، وحقق المطلوب.